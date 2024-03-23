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"Прижималась, чтобы согреть": альпинист 7 дней ждал спасения в горах и выжил благодаря своей собаке

"Прижималась, чтобы согреть": альпинист 7 дней ждал спасения в горах и выжил благодаря своей собаке

Автор:
23 марта 2024 11:12
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   Спасение   альпинист   в мире   животные   люди   путешествие   собака   
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К любому путешествию стоит хорошо подготовиться, даже если вы отправляетесь в уже знакомые места, ведь произойти может все что угодно. Это подтвердит мужчина из Италии, который отправился в горы со своим псом и не подозревал, что ждет его впереди.

Путешествие в горы

Перед тем, как отправиться в поход, альпинист сообщил своей девушке, что вернется примерно через сутки. Это была не первая поездка мужчин в Альпы, в которую он взял с собой своего пса по кличке Эш. Питомец, несмотря на свой маленький размер, был отличным компаньоном, как и другая собака, которая до последнего ждала своего хозяина.

Однако в это раз все пошло не по плану. Мужчина и собака даже не успели дойти до вершины, когда альпинист поскользнулся и упал вниз со скалы. При падении итальянец получил травмы, поэтому не смог самостоятельно подняться на ноги. Кроме того, у него практически не было с собой еды, что только ухудшало ситуацию.

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Спустя несколько часов хозяин вместе с собакой смог доползти к ручью, находившемуся неподалеку. Теперь у него было питье, но не было чего-то, что помогло бы ему и Эшу согреться холодной ночью в горах, а солнце уже стремительно уходило за горизонт. Альпиниста успокаивала мысль, что его уже, наверняка, ищут спасатели. Однако мужчина еще не подозревал, что проведет в Альпах семь дней.

Жив благодаря собаке

Первая ночь, по воспоминаниям итальянца, была самой сложной. Он прижал собаку к себе и накрылся вместе с Эшем термоодеялом, чтобы хоть как-то согреться. Питомец ни на шаг не отходил от своего раненого хозяина, понимая, в какую ситуацию тот попал. Позже мужчина признался, что только присутствие собаки вселяло в него уверенность все это время.

Храбрая маленькая собачка не боялась даже периодически доносящихся звуков диких зверей. Все эти дни мужчина и пес делили скудные запасы еды пополам, чтобы не пропасть с голоду. Спасатели действительно искали альпиниста и его питомца с того самого дня, как они должны были вернуться, но им был неизвестен маршрут потерявшегося. Лишь спустя неделю вертолет обнаружил Эша с хозяином – пара была спасена.

В больнице выяснилось, что падение со скалы нанесло серьезный ущерб мужчине. Он получил многочисленные раны и ушибы, а также трещину в лодыжке и сотрясение мозга средней тяжести. Несмотря на сильную боль, холод и отчаяние из-за долгих поисков, мужчина не терял оптимизм только благодаря Эшу, ведь у собак есть опыт в помощи людям, застрявшим в горах.

Мужчина уверен, что если бы не взял питомца с собой, то впал бы в уныние и замерз ночью.

Эш же не терял присутствие духа, хотя нас могли съесть волки или медведь. Он всегда оставался рядом и поддерживал меня всеми силами, — рассказывал альпинист.

Сейчас хозяину и питомцу ничего не угрожает, мужчину уже выписали из больницы. Он вместе с семьей и девушкой устроили Эшу настоящий праздник, купив ему угощения, ведь он тоже пережил сложную неделю.

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Метки: Жизнь   Спасение   альпинист   в мире   животные   люди   путешествие   собака   
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Lexx Час назад
Залезть в какую то дыру, что бы ждать спасения неделю. Он сказочно крут! Поодиночке на такие мероприятия не ходят.
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Константин 20 минут назад
"Эш же не терял присутствие духа, хотя нас могли съесть волки или медведь. " Ну да, в Альпах горные медведи - настоящие зверюги. Им лучше не попадаться
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GoodNeon
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