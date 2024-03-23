"Прижималась, чтобы согреть": альпинист 7 дней ждал спасения в горах и выжил благодаря своей собаке

Путешествие в горы

Перед тем, как отправиться в поход, альпинист сообщил своей девушке, что вернется примерно через сутки. Это была не первая поездка мужчин в Альпы, в которую он взял с собой своего пса по кличке Эш. Питомец, несмотря на свой маленький размер, был отличным компаньоном, как и другая собака, которая до последнего ждала своего хозяина.

Однако в это раз все пошло не по плану. Мужчина и собака даже не успели дойти до вершины, когда альпинист поскользнулся и упал вниз со скалы. При падении итальянец получил травмы, поэтому не смог самостоятельно подняться на ноги. Кроме того, у него практически не было с собой еды, что только ухудшало ситуацию.