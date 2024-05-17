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Мужчина выпал из самолета Airbus A320, когда убирали трап

Мужчина выпал из самолета Airbus A320, когда убирали трап

Автор:
17 мая 2024 09:38
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Airbus A320   trap   ЧП   в мире   выпал из самолета   новости   падение   фейл   
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По словам журналистов, были нарушены базовые авиационные правила. На опубликованных кадрах видно, как трап убирают от авиалайнера Airbus A320, когда дверь все еще открыта.

Сотрудник индонезийского аэропорта в Сукарно-Хатта выпал из самолета после того, как двое его коллег убрали трап. Именно в то мгновение, когда он выходил из салона.

Речь о самолете Airbus A320 авиакомпании TransNusa Airlines. По данным Aviator Insider, высота лайнера составляет порядка 12 метров.

Шокирующий момент запечатлели в коротком видеоролике, опубликованном в социальных сетях.


На записи видно, как экипаж вручную отодвигает посадочную лестницу от главной двери в передней части самолета в то мгновение, когда выходит их коллега. Судя по всему, он смотрел внутрь салона и не догадывался, что лестницу убирают. Затем он упал на асфальт, рассыпав бумаги, которые держал в руках.


По данным журналистов, мужчина получил травмы, которые не были опасны для жизни. Ему оказали помощь на месте. Согласно информации AirLive, были нарушены базовые авиационные правила.

Источник:

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Метки: Airbus A320   trap   ЧП   в мире   выпал из самолета   новости   падение   фейл   
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3  комментария
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7k
hhwost Час назад
так это же персонал.
"- ...У нас взорвалась головка цилиндра.
- Господи помилуй! Кто-нибудь пострадал?
- Нет, мэм. Убило негра.
- Ну, это вам повезло; а то бывает, что и ранит кого-нибудь..."
(с) Гекльберри Финн

, если кто не понял.
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10k
Alex Час назад
Наберут по объявлению..
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8k
Echo 2 часа назад
Как то в Н.Уренгое такое не произошло, техник чуть [мат]анулся, свистели ему всем салоном
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Prostoilogin
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2475 постов (2413 в горячем)

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