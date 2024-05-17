Мужчина выпал из самолета Airbus A320, когда убирали трап

Шокирующий момент запечатлели в коротком видеоролике, опубликованном в социальных сетях.

На записи видно, как экипаж вручную отодвигает посадочную лестницу от главной двери в передней части самолета в то мгновение, когда выходит их коллега. Судя по всему, он смотрел внутрь салона и не догадывался, что лестницу убирают. Затем он упал на асфальт, рассыпав бумаги, которые держал в руках.

По данным журналистов, мужчина получил травмы, которые не были опасны для жизни. Ему оказали помощь на месте. Согласно информации AirLive, были нарушены базовые авиационные правила.