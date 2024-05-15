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Подросток уснул с&nbsp;цепочкой на&nbsp;шее рядом с&nbsp;зарядкой и получил удар током

Подросток уснул с цепочкой на шее рядом с зарядкой и получил удар током

Автор:
15 мая 2024 10:05
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: ЧП   в мире   зарядка   люди   ток   фото   цепочка   
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Как рассказала Даниэль Дэвис, ночью ее разбудил крик 16-летнего сына, который звал на помощь. Прибежав на шум, женщина увидела, что на шее подростка, где висела цепочка, появился ожог. Сам студент колледжа рассказал ей, что его ударило током.

В ночь на 30 апреля его мать, Дэниэль Дэвис, услышала крик сына из спальни. Сначала она подумала, что он заигрался в видеоигры, но все же вышла в коридор посмотреть, что происходит. Там она встретила Огдала. Его шея и ключицы были обожжены, и на шее клеймом остался отпечаток от цепочки с крестом. «И запах был ужасный. Весь дом пропах палеными волосами, кожей и электрическими ожогами», — описала ту ночь Дэвис. Огдал сказал матери, что его ударило током.



Подросток поставил телефон на ночь на зарядку у кровати. Когда он вертелся в постели, пытаясь уснуть, что-то упало на пол. Огдал решил проверить зарядку и наклонился к удлинителю. Тогда его цепочка соприкоснулась с зубцами вилки аккумулятора, которые слегка торчали из розетки, и его ударило током.


Огдал отметил, что в моменте он понимал, что происходит. Он разорвал цепочку, но обжег ладони: одна из ее частей приварилась к вилке, а упавший на кровать крест прожег матрас. В постели осталось отверстие глубиной семь сантиметров. Подросток сказал, что видел искры, вылетающие из цепочки.

Огдала срочно доставили в больницу, где у него констатировали ожоги второй, третьей и четвертой степени. Врачи отметили, что удар током был крайне мощным. Они следили за работой сердца пациента несколько дней, чтобы убедиться в том, что он в порядке.

Шея подростка от подбородка до ключиц теперь покрыта шрамами, которые уже не сойдут. Однако Огдал отказался от операции по пересадке кожи.

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Метки: ЧП   в мире   зарядка   люди   ток   фото   цепочка   
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5  комментариев
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2k
Ультратрахуил 2 часа назад
Доверь дураку стеклянный буй! Если ума нет, то и в тазу утонет, чему удивляться, если он в кепке спит!
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8k
Евгений Д 56 минут назад
Какой то кривой перевод:
"...соприкоснулась с зубцами вилки аккумулятора, которые слегка торчали из розетки..."
Странные у них аккумуляторы- торчащие из розеток
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3k
Оксид Бетона Час назад
Теперь производителя обяжут писать ещё какую-нибудь очевидную хрень типа: "Не совать письку в розетку".
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9k
Колорад 2 часа назад
Он еще козырьком кепки на жмет чего-нибудь на медоборудовании и его добьёт окончательно.
Наверно и трусы не снимает когда срёт.
:D
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Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 1848 постов (1805 в горячем)

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