Подросток уснул с цепочкой на шее рядом с зарядкой и получил удар током

Как рассказала Даниэль Дэвис, ночью ее разбудил крик 16-летнего сына, который звал на помощь. Прибежав на шум, женщина увидела, что на шее подростка, где висела цепочка, появился ожог. Сам студент колледжа рассказал ей, что его ударило током.
В ночь на 30 апреля его мать, Дэниэль Дэвис, услышала крик сына из спальни. Сначала она подумала, что он заигрался в видеоигры, но все же вышла в коридор посмотреть, что происходит. Там она встретила Огдала. Его шея и ключицы были обожжены, и на шее клеймом остался отпечаток от цепочки с крестом. «И запах был ужасный. Весь дом пропах палеными волосами, кожей и электрическими ожогами», — описала ту ночь Дэвис. Огдал сказал матери, что его ударило током.
Подросток поставил телефон на ночь на зарядку у кровати. Когда он вертелся в постели, пытаясь уснуть, что-то упало на пол. Огдал решил проверить зарядку и наклонился к удлинителю. Тогда его цепочка соприкоснулась с зубцами вилки аккумулятора, которые слегка торчали из розетки, и его ударило током.
Огдал отметил, что в моменте он понимал, что происходит. Он разорвал цепочку, но обжег ладони: одна из ее частей приварилась к вилке, а упавший на кровать крест прожег матрас. В постели осталось отверстие глубиной семь сантиметров. Подросток сказал, что видел искры, вылетающие из цепочки.
Огдала срочно доставили в больницу, где у него констатировали ожоги второй, третьей и четвертой степени. Врачи отметили, что удар током был крайне мощным. Они следили за работой сердца пациента несколько дней, чтобы убедиться в том, что он в порядке.
Шея подростка от подбородка до ключиц теперь покрыта шрамами, которые уже не сойдут. Однако Огдал отказался от операции по пересадке кожи.
Источник:
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"...соприкоснулась с зубцами вилки аккумулятора, которые слегка торчали из розетки..."
Странные у них аккумуляторы- торчащие из розеток
Наверно и трусы не снимает когда срёт.
:D