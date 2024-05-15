Подросток уснул с цепочкой на шее рядом с зарядкой и получил удар током

Подросток поставил телефон на ночь на зарядку у кровати. Когда он вертелся в постели, пытаясь уснуть, что-то упало на пол. Огдал решил проверить зарядку и наклонился к удлинителю. Тогда его цепочка соприкоснулась с зубцами вилки аккумулятора, которые слегка торчали из розетки, и его ударило током.

Огдал отметил, что в моменте он понимал, что происходит. Он разорвал цепочку, но обжег ладони: одна из ее частей приварилась к вилке, а упавший на кровать крест прожег матрас. В постели осталось отверстие глубиной семь сантиметров. Подросток сказал, что видел искры, вылетающие из цепочки.