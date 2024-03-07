Просто торчат из земли: почему в Сибири неприлично большое количество мамонтов?

Нет, слонов в Сибири никогда не было. А вот табуны мамонтов вполне себе водились, причём на протяжении сотен тысяч лет. Давным-давно, когда солнце было ярче, а трава — зеленее, мамонты были типичными обитателями тундростепей. Тундростепь — это особая экосистема, аналогов которой сейчас нет. Её производительность была ненамного ниже производительности африканских прерий: 1,5-2 миллиона километров густых и высоких травянистых зарослей кормили до 30 тысяч мамонтов и сотни тысяч травоядных поменьше,