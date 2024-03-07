Просто торчат из земли: почему в Сибири неприлично большое количество мамонтов?

В 17 веке Сибирь внезапно открыла для России новую статью доходов — экспорт слоновой кости. Причём в Европу её вывозилось столько, что наша страна внезапно стала серьёзным торговым конкурентом Великобритании — монополиста по части забоя слонов на европейском рынке.
Даже в конце 19 века из Сибири ещё вывозилось от 8 до 25 тонн сырья в год! И это только по официальным источникам!
Добычу окончательно свернули лишь в 30-х годах прошлого века, но не потому, что кости кончились, а потому что мода поменялась. Но откуда в Сибири такие табуны слонов, что их можно десятилетиями пускать на экспорт? Неужели мы пропустили великий геноцид хоботных, который учёные скрывают от общественности?
Нет, слонов в Сибири никогда не было. А вот табуны мамонтов вполне себе водились, причём на протяжении сотен тысяч лет. Давным-давно, когда солнце было ярче, а трава — зеленее, мамонты были типичными обитателями тундростепей. Тундростепь — это особая экосистема, аналогов которой сейчас нет. Её производительность была ненамного ниже производительности африканских прерий: 1,5-2 миллиона километров густых и высоких травянистых зарослей кормили до 30 тысяч мамонтов и сотни тысяч травоядных поменьше,
Ледники то росли, то съёживались, а вместе с ними перемещались и шерстистые мамонты. Поэтому их кости встречаются от арктических пустошей Евразии и Аляски до засушливых равнин Мексики и степей Северного Китая. Но в промышленных масштабах они обнаруживаются лишь в Сибири. Здесь климат был постоянным тысячелетиями. Именно поэтому абсолютное большинство шерстистых хоботных рождалось, жило и умирало на этих землях.
Конечно, далеко не все кости сохранились до наших дней. Но палеонтологи до сих пор находят скелеты, шерсть и даже содержимое желудков древних животных! Как столь древние останки умудрились сохраниться?
Всё благодаря тому, что их мумифицировала сама природа! Тела гигантов ложились в благодатную почву. Вернее, в почву они как раз-таки не попадали. Болота и вечная мерзлота надёжно консервировали останки: падальщики и бактерии не могли расщепить органику.
Ледниковый период прошёл, но вечная мерзлота никуда не делась. До сих пор большая часть нашей страны покрыта промёрзшей зоной! А это значит, что сотни, если не тысячи тонн останков древних животных всё ещё прячутся под землёй, ждут своего часа.
Источник:
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Далек я от науки и потому непонятно...Что можно так долго изучать?! Сколько человек занимаются изучением?