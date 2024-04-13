FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16529 постов • 1708 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Почему в России набирает обороты практика «дырявых коров»?

Почему в России набирает обороты практика «дырявых коров»?

Автор:
13 апреля 2024 09:32
Сообщество : Животные
Метки: дырка   дырявая корова   животные   интересно   корова   факты   ферма   фото   
1606
6

Сегодня на фермах всё чаще можно встретить крупный рогатый скот с ужасной дыркой в боку. Куда смотрят зоозащитники? Страшно представить, какие ужасы испытывает бедное животное! Зачем на фермах так издеваются над скотиной?

Сразу расставим всё по местам: это вам не просто «какая-то дырка в боку», а полноценная хирургическая операция, которую по всем правилам проводят ветеринары. Называется она фистулирование рубца. В ходе операции коровам устанавливают специальную фистулу (что-то вроде серьги-тоннеля в ухе, только больше). Ужасных страданий, невыносимой боли и чувства неполноценности корова при этом не испытывает.

×

Как правило, фистула обеспечивает прямой доступ к первому коровьему преджелудку, или рубцу. По сути, это огромный мешок вместимостью 150-200 литров с едой и бактериями, которые этот самый корм переваривают. Стенки рубца часто сокращаются, перемешивают содержимое и усиленно всасывают переваренную вкуснятину.

Для проведения этой процедуры существует сразу 3 причины.

Во-первых, фистулирование проводится в лечебных целях. Если у коровы проблемы с животом, Мезим ей точно не поможет! Собственно, им вообще мало что помогает — ЖКТ у коров устроен очень сложно. Фистула помогает устранить сразу все неполадки в рубце: скопившиеся газы, дисбактериоз, нарушение моторики и всё остальное можно решить напрямую. Не нужно давать кучу лекарств, придумывать, как отвести газ, и надеяться, что животина не отбросит копыта, пока лечение подействует — намного проще, быстрее и эффективнее, когда есть прямой доступ к проблемному органу!

Вторая причина фистулирования — наука. Конечно, ветеринария не стоит на месте, и сегодня мы далеко продвинулись в изучении работы организма крупнорогатого скота. Но, как говорится, век живи — век учись. И есть ли способ изучить пищеварение лучше, чем наглядное пособие в виде живой коровы с прямым доступом в желудок! Вреда самой животине это не приносит, а пользы — целый вагон.

Третья причина используется не везде, однако имеет место быть на некоторых фермах, где одна такая дырявая корова может помочь целому стаду! Тут всё просто. Бывает, что от неподходящего питания в рубце погибают все или большая часть полезных бактерий, отчего пищеварение животины «встаёт». Ждать, пока восстановится баланс и размножатся новые бактерии, довольно долго. Поэтому ветеринары извлекают через фистулы немного содержимого рубца вместе с бактериями у здоровой коровы и скармливают это всё больной. Блюдо не самое аппетитное, но зато эффект получаем сразу.

Вот и получается, что дырка в боку спасает жизни и здоровье! А ведь кто-то до сих пор верит, что это живодёрство! И делают фистулы коровам не только в России: это практика распространена повсеместно в мире на больших животноводческих комплексах.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: дырка   дырявая корова   животные   интересно   корова   факты   ферма   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Dihydrogen Monoxide Час назад
кстати, через эту дырку еще и газ добывают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Гвоздь 4 минуты назад
кто-то,увидев таких коров, на фишках писал: "надеюсь, у нас с этой страной санкции"

надежда умерла
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
K_II_T 23 минуты назад
Тема про Киберпанк
Телочки с механическими частями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
hhwost Час назад
- как вы получаете такие рекордные надои от своих коров?
- добром и лаской, только так! прихожу с утра и говорю ласково: "доброе утро, бурёнушки! ну, что у нас сегодня, молочко или говядинка?"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Александр Час назад
А потом мы ее сожрем )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Alex Час назад
Чуть не блеванул
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1516 постов (1474 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

430137



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Назвавший русских "нацистами" дагестанец отправился на 5 лет в колонию
Назвавший русских "нацистами" дагестанец отправился на 5 лет в колонию
Тяжёлая ракета-носитель "Ангара-А5" успешно стартовала с космодрома Восточный
Тяжёлая ракета-носитель "Ангара-А5" успешно стартовала с космодрома Восточный
Набирающие популярность в сообществах
Станислав Лем — «Мыслянт, из мыслянтов первый»⁠⁠
Станислав Лем — «Мыслянт, из мыслянтов первый»⁠⁠
Неистовый пес империализма — Редьярд Киплинг, враг России⁠⁠
Неистовый пес империализма — Редьярд Киплинг, враг России⁠⁠
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 8 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Юмор#люди#авто аварии#факты#интересное#США#фильм#Ynews
#животные#автомир#история#аварии#кот#собака#Автовсячина#Россия#Еда#полиция
#машина#Прикол#ДТП#интересно#забавно#в мире#Китай#кино#Санкт-Петербург#кошка
Носимый интерфейс мозг-компьютер, позволяющий играть в видеоигры при помощи силы мысли (2 фото) Носимый интерфейс мозг-компьютер, позволяющий играть в видеоигры при помощи силы мысли (2 фото) С какой скоростью бегает медведь. Догонит ли человека? А велосипедиста? С какой скоростью бегает медведь. Догонит ли человека? А велосипедиста? Как питаются морские звёзды? Это просто кошмар! Как питаются морские звёзды? Это просто кошмар! Цивилизация дельфинов: почему учёные всерьёз рассматривают эту гипотезу? Цивилизация дельфинов: почему учёные всерьёз рассматривают эту гипотезу? Бессмертные организмы: этих животных может убить только голод Бессмертные организмы: этих животных может убить только голод Адские фары: почему глаза кошек светятся разным цветом Адские фары: почему глаза кошек светятся разным цветом

На что жалуетесь?

Вернуться