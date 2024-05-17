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Дрю Бэрримор призналась, что не представляет жизнь без своих 9 питомцев

Дрю Бэрримор призналась, что не представляет жизнь без своих 9 питомцев

Автор:
17 мая 2024 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Дрю Бэрримор   Питомцы   актрисы   домашние животные   животные   знаменитости   кошки   собаки   шоу бизнес   
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49-летняя актриса Дрю Бэрримор призналась, что не представляет своей жизни без своих питомцев. У неё их целых девять! По словам актрисы, её собаки и кошки спят вместе с ней в одной постели.

49-летняя актриса Дрю Бэрримор рассказала, насколько в её жизни важны животные. Сейчас у актрисы девять питомцев, в которых она души не чает. Недавно она снялась в ролике компании Ring, специализирующейся на системах домашней безопасности, вместе со своим псом по кличке Дуглас, и заодно дала трогательное интервью:


"Между мной и моими питомцами всегда существует негласная связь. Питомец - это постоянный компаньон, и невероятно большая любовь. Мои кошки и собаки спят со мной на одной кровати, и благодаря этому я чувствую себя настоящей. Забавно, но я не люблю делить постель с друзьями - а со своими животными всегда готова!" - говорит Дрю.

Как рассказала актриса, она занимается спасением бездомных и приютских собак с 19 лет. Она даже является обладательницей специальной награды ASPCA за помощь животным. Когда Дрю предложили сняться в рекламе с её 14-летним псом Дугласом, актриса была в восторге. По словам Дрю, этот пушистый старичок - важная часть её жизни. Кроме того, с помощью ролика сотрудники компании организовали сбор денег на помощь нуждающимся животным.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дрю Бэрримор   Питомцы   актрисы   домашние животные   животные   знаменитости   кошки   собаки   шоу бизнес   
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40k
russger 11 минут назад
"49-летняя актриса Дрю Бэрримор призналась, что не представляет своей жизни без своих питомцев. У неё их целых девять! По словам актрисы, её собаки и кошки спят вместе с ней в одной постели."

Вот это новость. Очередная баба с кучей кошек и собак. Так интересно -_-
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6k
Отвратительный Мужик Час назад
Сумасшедшая
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22k
sos1960sos Час назад
Девять любимых питомцев Дрю...
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1710 постов (1653 в горячем)

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