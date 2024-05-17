Дрю Бэрримор призналась, что не представляет жизнь без своих 9 питомцев

49-летняя актриса Дрю Бэрримор призналась, что не представляет своей жизни без своих питомцев. У неё их целых девять! По словам актрисы, её собаки и кошки спят вместе с ней в одной постели.
49-летняя актриса Дрю Бэрримор рассказала, насколько в её жизни важны животные. Сейчас у актрисы девять питомцев, в которых она души не чает. Недавно она снялась в ролике компании Ring, специализирующейся на системах домашней безопасности, вместе со своим псом по кличке Дуглас, и заодно дала трогательное интервью:
"Между мной и моими питомцами всегда существует негласная связь. Питомец - это постоянный компаньон, и невероятно большая любовь. Мои кошки и собаки спят со мной на одной кровати, и благодаря этому я чувствую себя настоящей. Забавно, но я не люблю делить постель с друзьями - а со своими животными всегда готова!" - говорит Дрю.
Как рассказала актриса, она занимается спасением бездомных и приютских собак с 19 лет. Она даже является обладательницей специальной награды ASPCA за помощь животным. Когда Дрю предложили сняться в рекламе с её 14-летним псом Дугласом, актриса была в восторге. По словам Дрю, этот пушистый старичок - важная часть её жизни. Кроме того, с помощью ролика сотрудники компании организовали сбор денег на помощь нуждающимся животным.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вот это новость. Очередная баба с кучей кошек и собак. Так интересно -_-