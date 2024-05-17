Дрю Бэрримор призналась, что не представляет жизнь без своих 9 питомцев

49-летняя актриса Дрю Бэрримор рассказала, насколько в её жизни важны животные. Сейчас у актрисы девять питомцев, в которых она души не чает. Недавно она снялась в ролике компании Ring, специализирующейся на системах домашней безопасности, вместе со своим псом по кличке Дуглас, и заодно дала трогательное интервью:

"Между мной и моими питомцами всегда существует негласная связь. Питомец - это постоянный компаньон, и невероятно большая любовь. Мои кошки и собаки спят со мной на одной кровати, и благодаря этому я чувствую себя настоящей. Забавно, но я не люблю делить постель с друзьями - а со своими животными всегда готова!" - говорит Дрю.