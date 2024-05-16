7 интересных фактов о быте и культуре инков

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Индейское племя инков основало удивительную цивилизацию, которая не перестаёт удивлять потомков. Чего только стоит астрономическая обсерватория Писак, в которой инки точно согласовывали свои мероприятия с небесными телами. В этом посте вы узнаете занимательные факты о культуре и быте этого удивительного народа.
1. Беременные женщины инков соблюдали много условностей
Им нельзя было видеть людей больными, ранеными или умершими, потому что это могло привести, как они думали, к тому, что их ребенок родится худым или уродливым. Им нельзя было поворачиваться спиной к солнцу, считалось, что от этого могут быть трудные роды. Детей они кормили грудью, у них даже существовали смеси, которые, согласно традициям, увеличивали выработку молока. Среди некоторых вариантов были настои из листьев сладкого картофеля, нежного сока шоколадного ореха и другие. Если женщина рожала близнецов, её выводили на улицы с венком из цветов и устраивали для нее грандиозный праздник, поскольку она считалась женщиной с большой плодовитостью.
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2. Ритуал вхождения мальчиков во взрослую жизнь
У этой цивилизации были ритуалы, в которых отмечался переход молодого мужчины во взрослую жизнь, и они состояли, в частности, из испытаний на силу, храбрость, ловкость. После утверждения проводилась церемония , на которой они получали "варачикуй", что означает “набедренная повязка", своеобразное нижнее бельё. Женщины ничего подобного не носили.
3. Образование
Когда ребёнку исполнялось шесть лет, инки давали ему "крестного отца", который должен был входить в Совет старейшин. После этого проводилась церемония, на которой ему стригли волосы, ногти и давали имя, выбранное родителями. Что касается образования, то оно давалось в зависимости от положения в обществе. Система образования была основана на четырёхлетнем обучении. Первый год они изучали язык кечуа, второй - божественное происхождение народа, третий - их учили пользоваться кипу (узелковое письмо), а на четвертом курсе они углублялись в историю и моральные нормы.
4. Питание
Рацион Инков был основан на картофеле, кукурузе и зерне. Чаще всего регулярно ели мясо морских свинок. Самыми распространенными блюдами были супы и тушеное мясо, традиционная еда Анд. Фрукты и овощи, которые растут на более низких высотах, были включены в рацион немного позже.
5. Строительство
В империи инков прекрасно знали, как строить так, чтобы здания противостояли разрушительным землетрясениям, поэтому до наших времён осталось немало нетронутых построек. У зданий было много геометрических особенностей, которые были тщательно спланированы и помогали структуре оставаться устойчивой во время как небольших, так и продолжительных землетрясений. Но самым поразительном инженерным прорывом инков было то, как они плотно подгоняли друг к другу строительные блоки, но одновременно они были установлены таким образом, чтобы не ломались во время землетрясения.
6. Письменность
Кипу - это одна общая веревка, на которую привязаны другие, свободно свисающие. Количество их ничем не ограничено, кроме разве что объемом информации, которую хотели передать. Кроме всего прочего, цвет нитей также играл огромное значение. Разные виды узлов, различные типы нитей в ловких руках «кипукамайоки», как называли «летописцев» по узелковому письму, могли сохранять огромные массивы информации. Таким образом со всех уголков Империи собиралась и передавалась напрямую императору вся информация. Но до сих пор никто из современных ученых и историков не смог "прочитать" кипу и разгадать язык узелков.
7. Умерший правитель принимал участие в мероприятиях
Когда правитель инков умирал, его тщательно мумифицировали, чтобы он сохранился на вечность. Это потому, что правителей считали детьми Солнца. На этих мумиях были великолепные одежды, а также золото. После погребальных ритуалов монарха помещали во дворец, в котором он жил, и назначали дворецкого, который заботился о нём. Считалось, что это гарантирует обильные урожаи и плодородие домашнего скота. Обычно мумии оставались на своих местах, но иногда их приносили на различные важные церемонии.
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