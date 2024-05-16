7 интересных фактов о быте и культуре инков

Им нельзя было видеть людей больными, ранеными или умершими, потому что это могло привести, как они думали, к тому, что их ребенок родится худым или уродливым. Им нельзя было поворачиваться спиной к солнцу, считалось, что от этого могут быть трудные роды. Детей они кормили грудью, у них даже существовали смеси, которые, согласно традициям, увеличивали выработку молока. Среди некоторых вариантов были настои из листьев сладкого картофеля, нежного сока шоколадного ореха и другие. Если женщина рожала близнецов, её выводили на улицы с венком из цветов и устраивали для нее грандиозный праздник, поскольку она считалась женщиной с большой плодовитостью.