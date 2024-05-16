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7 интересных фактов о быте и культуре инков

7 интересных фактов о быте и культуре инков

Автор:
16 мая 2024 21:50
Сообщество : Факты
Метки: Интересные   Культура   Удивлять   быт   инки   факты   
1697
8

Индейское племя инков основало удивительную цивилизацию, которая не перестаёт удивлять потомков. Чего только стоит астрономическая обсерватория Писак, в которой инки точно согласовывали свои мероприятия с небесными телами. В этом посте вы узнаете занимательные факты о культуре и быте этого удивительного народа.

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Метки: Интересные   Культура   Удивлять   быт   инки   факты   
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2  комментария
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7k
satra 36 минут назад
Есть отличный трехчасовой стрим по инкам от Бушвакера. Там объясняются в том числе и эти факты.

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18k
Majul 21 минуту назад
Познавательно, но на кой черт было пихать две ублюдские картинки сгенерированные нейросетью?
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1868 постов (1812 в горячем)

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