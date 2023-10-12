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Девушки с шестами на похоронах: почему в Китае принято прощаться с умершими, заказывая "танцующих девочек"

Девушки с шестами на похоронах: почему в Китае принято прощаться с умершими, заказывая "танцующих девочек"

Автор:
12 октября 2023 11:31
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Жизнь   Культура   девушка на шесте   похороны   традиция   факты   фото   
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Посмотрите на фото снизу, как вы думаете, что на нем происходит? Мальчишник? Какая-то вечеринка или шоу-программа для взрослых? А вот и нет! Перед вами кадры с тайваньских похорон, куда и правда приглашают девушек с шестами для зажигательных танцев.

И это может шокировать любого человека, но на Тайване, как и в Китае, танцующие девушки на похоронах встречаются не так уж и редко. Кто-то танцует в зале для прощания, а кто-то устанавливает шесты прямо на крыше похоронной процессии, что неподготовленного зрителя пожет по-настоящему шокировать.

И тут возникает вполне резонный вопрос: к чему все это? Зачем такие представления устраивать на похоронах? Не будет ли это неуважением к покойному?

Как оказалось, в китайской традиции - не будет. И тут надо понимать китайскую культуру. Считается, что чем больше людей собрали похороны какого-то человека, тем лучшим человеком он был в жизни. А это значит, что и его загробная жизнь тоже будет хорошей. Только что делать, если людей, по мнению родственников, "мало"? Конечно, звать девочек!

Своими миниатюрными нарядами и зажигательными танцами они привлекут внимание к процессии, тем самым собрав много зевак. Условие "хорошего посмертия" будет выполнено.

Кроме того, таким образом люди пытаются отвлечь родственников от горя. Поэтому подобного рода "подарок" может быть заказан и друзьями, чтобы немного развеселить семью.

Если же говорить о корнях этой традиции, то стоит вспомнить различные мафиозные группировки. Так, нанимать на похороны оркестр или приглашать артистов китайцы стали довольно давно, но вот танцующие девушки - относительное ноу-хау, которое появилось в мафиозных кругах. Лидеры банд уходили из жизни с вот такими вот провожатыми, что со временем было взято на вооружение и другими людьми.

Причем преимущественно - из небольших деревень и далеких провинций. Все-таки городские жители осуждают подобное, а вот на периферии подобные поминки до сих пор могут служить своеобразным указанием на статусность.

И пусть большая часть страны относится к таким похоронам, как к ненужным понтам, они все еще проводятся. Причем нередко - по инициативе ушедшего.

Для нас это, конечно, выглядит совершенной дикостью, но иная культура требует иного подхода.

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Метки: Жизнь   Культура   девушка на шесте   похороны   традиция   факты   фото   
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1  комментарий
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Александр 49 минут назад
Хоронили мафиозу, согнули два шеста.
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