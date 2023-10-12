Девушки с шестами на похоронах: почему в Китае принято прощаться с умершими, заказывая "танцующих девочек"

И тут возникает вполне резонный вопрос: к чему все это? Зачем такие представления устраивать на похоронах? Не будет ли это неуважением к покойному?

Как оказалось, в китайской традиции - не будет. И тут надо понимать китайскую культуру. Считается, что чем больше людей собрали похороны какого-то человека, тем лучшим человеком он был в жизни. А это значит, что и его загробная жизнь тоже будет хорошей. Только что делать, если людей, по мнению родственников, "мало"? Конечно, звать девочек!

Своими миниатюрными нарядами и зажигательными танцами они привлекут внимание к процессии, тем самым собрав много зевак. Условие "хорошего посмертия" будет выполнено.