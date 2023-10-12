Девушки с шестами на похоронах: почему в Китае принято прощаться с умершими, заказывая "танцующих девочек"

Посмотрите на фото снизу, как вы думаете, что на нем происходит? Мальчишник? Какая-то вечеринка или шоу-программа для взрослых? А вот и нет! Перед вами кадры с тайваньских похорон, куда и правда приглашают девушек с шестами для зажигательных танцев.
И это может шокировать любого человека, но на Тайване, как и в Китае, танцующие девушки на похоронах встречаются не так уж и редко. Кто-то танцует в зале для прощания, а кто-то устанавливает шесты прямо на крыше похоронной процессии, что неподготовленного зрителя пожет по-настоящему шокировать.
И тут возникает вполне резонный вопрос: к чему все это? Зачем такие представления устраивать на похоронах? Не будет ли это неуважением к покойному?
Как оказалось, в китайской традиции - не будет. И тут надо понимать китайскую культуру. Считается, что чем больше людей собрали похороны какого-то человека, тем лучшим человеком он был в жизни. А это значит, что и его загробная жизнь тоже будет хорошей. Только что делать, если людей, по мнению родственников, "мало"? Конечно, звать девочек!
Своими миниатюрными нарядами и зажигательными танцами они привлекут внимание к процессии, тем самым собрав много зевак. Условие "хорошего посмертия" будет выполнено.
Кроме того, таким образом люди пытаются отвлечь родственников от горя. Поэтому подобного рода "подарок" может быть заказан и друзьями, чтобы немного развеселить семью.
Если же говорить о корнях этой традиции, то стоит вспомнить различные мафиозные группировки. Так, нанимать на похороны оркестр или приглашать артистов китайцы стали довольно давно, но вот танцующие девушки - относительное ноу-хау, которое появилось в мафиозных кругах. Лидеры банд уходили из жизни с вот такими вот провожатыми, что со временем было взято на вооружение и другими людьми.
Причем преимущественно - из небольших деревень и далеких провинций. Все-таки городские жители осуждают подобное, а вот на периферии подобные поминки до сих пор могут служить своеобразным указанием на статусность.
И пусть большая часть страны относится к таким похоронам, как к ненужным понтам, они все еще проводятся. Причем нередко - по инициативе ушедшего.
Для нас это, конечно, выглядит совершенной дикостью, но иная культура требует иного подхода.
Источник:
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