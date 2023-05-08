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10 любопытных фактов о животных, которые удивили бы даже Дарвина

10 любопытных фактов о животных, которые удивили бы даже Дарвина

Автор:
08 мая 2023 23:20
Сообщество : Факты
Метки: Интересные   Любопытные   дарвин   животные   удивили   факты   
1700
11

Существуют различные факты, в которые сначала трудно поверить, несмотря на научные доказательства. В этом посте вы узнаете интересные сведения о братьях наших меньших, которые возможно навсегда изменят ваш взгляд на некоторых животных.

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Метки: Интересные   Любопытные   дарвин   животные   удивили   факты   
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3  комментария
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15k
ss Час назад
Комментарий к фото
Как интересно... Вот если смотреть только на переднюю часть изображения, то можно разглядеть морду обезьяны... )))
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30k
Ego sum qui sum 2 минуты назад
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2k
Nyash 22 минуты назад
Вороны вообще очень активно поддерживают друг друга.
Один раз встретил раненого вороненка. я когда к нему пытался подойти. меня атаковали два ворона. я еле ноги унес от них. спасибо глаза не выклевали.
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