10 любопытных фактов о животных, которые удивили бы даже Дарвина

Возможно, мы редко видим альбатросов на суше, но эти гигантские морские птицы живут десятилетиями, достигая возраста 50 лет и даже старше. Учёные установили, что глобальное потепление заставило альбатросов, считающихся одними из самых моногамных существ в мире, чаще бросать своих партнеров и заводить гомосексуальные связи. Исследователи 15 лет наблюдали за 15 тысячами особей, которые гнездятся на Фолклендских островах. Ученые заметили, что в нормальных условиях расстаются лишь от одного до трех процентов пар альбатросов, а в годы с необыкновенно теплой водой этот показатель вырастал до восьми процентов.