10 любопытных фактов о животных, которые удивили бы даже Дарвина

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Существуют различные факты, в которые сначала трудно поверить, несмотря на научные доказательства. В этом посте вы узнаете интересные сведения о братьях наших меньших, которые возможно навсегда изменят ваш взгляд на некоторых животных.
1. Собаки воспринимают мир в основном через обоняние
Обоняние собаки во много раз превосходит человеческое. Одни учёные считают, что в сто тысяч раз, другие считают, что в миллион. Собаки имеют примерно 120 миллионов обонятельных клеток, тогда как у человека их всего пять миллионов. Считается, что собака различает пятьсот тысяч запахов, о которых люди даже не догадываются.
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2. Глобальное потепление заставляет альбатросов создавать однополые пары
Возможно, мы редко видим альбатросов на суше, но эти гигантские морские птицы живут десятилетиями, достигая возраста 50 лет и даже старше. Учёные установили, что глобальное потепление заставило альбатросов, считающихся одними из самых моногамных существ в мире, чаще бросать своих партнеров и заводить гомосексуальные связи. Исследователи 15 лет наблюдали за 15 тысячами особей, которые гнездятся на Фолклендских островах. Ученые заметили, что в нормальных условиях расстаются лишь от одного до трех процентов пар альбатросов, а в годы с необыкновенно теплой водой этот показатель вырастал до восьми процентов.
3. У кошек бывает аллергия на людей
Часто можно услышать, что у людей аллергия на кошек, однако согласно исследованиям, у некоторых кошек может быть аллергия и на нас. К счастью, эта аллергия не несёт опасности для их жизни, однако может вызывать дискомфорт.
4. Самки жирафов предпочитают пожилых самцов
Самка жирафа обычно предпочитает самцов, которые по крайней мере на 7 лет старше ее. И если самка "положит глаз" на определенного самца жирафа, то будет преследовать его, пока он не обратит на неё внимание.
5. Во время игры щенки-самцы могут специально поддаваться самкам
Даже если щенок мужского пола имеет явное физическое преимущество и более высокие шансы на победу, он в некоторых случаях намеренно проигрывает, чтобы продлить игру с щенком женского пола. Это позволяет ему установить тесные отношения с самкой и помогает обеспечить возможность спаривания между парой в будущем.
6. Страус может убить льва
Нелетающие страусы - крупнейшие птицы в мире, и у них невероятно мощные лапы, которые делают их действительно быстрыми бегунами. Помимо силы, их лапы оснащены длинными, сверхострыми когтями. Удара одной из этих гигантских птиц достаточно, чтобы убить даже самого короля джунглей.
7. Попугаи способны рассуждать
Серия экспериментов показала, что африканский серый попугай обладает навыками мышления трёхлетнего ребенка. И хотя приматы уже продемонстрировали, что они способны рассуждать, попугаи принадлежат к совершенно другому виду, что делает это открытие еще более интересным.
8. Коровы могут видеть сны только лёжа
Крупные животные, такие как коровы или лошади, способны задремать, стоя на ногах, благодаря своим мощным сухожилиям и связкам. С другой стороны, чтобы выспаться и войти в фазу глубокого сна, им нужно лечь.
9. Осьминоги - драчуны
Эти морские животные с тремя сердцами - существа одиночки, которые отлично маскируются и остаются сдержанными. Однако время от времени, когда группа собирается на охоту, могут происходить некоторые странные вещи. На самом деле, осьминоги иногда могут без видимой причины ударить рыбу, и даже человека.
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Метки: Интересные Любопытные дарвин животные удивили факты
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