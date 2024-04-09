Небесная крепость Куэлап и скальные мумии загадочных чачапойя

В горах Северного Перу, вдали от туристических центров Мачу-Пикчу и Куско на юге, скрывается удивительное сооружение, построенное представителями культуры гораздо более древней, нежели инки. Чачапойя – облачные воины Анд возвели грандиозное обнесённое стеной поселение Куэлап – крепость, укрытую от посторонних глаз высоко в горах.
Эта загадочная крепость построена в VI веке нашей эры, за 700 лет до величия инков. Но они оставили после себя не только каменные стены. Этот регион также славится своими мумиями – самой большой коллекцией нетронутых тел в Перу.
Тела представителей знати цивилизации чачапойя, сохранившиеся с использованием методов инков, лежат высоко на склонах скал с видом на поселения в долине. Их находят и по сей день. Так, в 1997 году к югу от Куэлапа, в районе Лагуна-де-Лос Кондорес, был обнаружен огромный тайник с телами.
Освоение района Куэлап началось около 2400 лет назад, в 400 году до нашей эры. Чачапойя построили здесь свою великую крепость в VI веке и добавили большинство сооружений примерно в 900-1100 годах нашей эры. Они продолжали строить на этом месте вплоть до завоевания инков в 1400-х годах.
Крепость Куэлап была политическим центром доинкского общества чачапойя, которое процветало здесь с 900 года до 1400 года. То, что они оставили после себя, было монументальным и массивным – воздушный замок длиной почти 600 метров, расположенный в долине реки Уткубамба, и окружённый каменными стенами высотой почти 20 метров.
Даже эта неприступная крепость не смогла спасти народ чачапойя от завоевания инков в 1470 году. Однако и в поражении они выстояли, сопротивляясь безуспешным попыткам инков вытеснить их с родных земель. В 2017 году исследование показало, что коренные жители, проживающие в этом районе в настоящее время, генетически остаются чачапойя.
Правление инков длилось всего столетие, после чего они и бывшая территория чачапойя были завоеваны испанцами. После этого регион был забыт на сотни лет. Только сейчас о них вновь заговорили.
В настоящее время Куэлап рассматривается в качестве кандидата на получение статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Куэлап представляет собой полностью обнесённое стеной поселение. Стены построены из известняковых блоков, некоторые из которых весят до 3 тонн. Каждый блок очень качественно обработан, на некоторых высечены животные или странные лица.
В город ведут всего три входа – два на востоке и один на западе. Главный вход, вероятно, построен исключительно для обороны. Он круто поднимается, проходя вглубь, и продолжает сужаться, пока в нём не остаётся место лишь для одного человека.
Внутри стен находится более 550 строений. Почти все они имеют округлую форму. Стены часто украшены ромбовидными и зигзагообразными фигурами, вделанными в камень. Некоторые строения были восстановлены, другие лежат в руинах, скрытые под густой растительностью.
Некоторые здания явно являются центральными точками комплекса. На южной стороне поселения находится крупное здание – башня в форме перевёрнутого конуса высотой 5,5 метра, получившая название Эль Тинтеро («чернильница» на испанском). Некоторые находки позволяют предположить, что оно могло использоваться в качестве обсерватории.
На северо-западной стороне находится Пуэбло Альто («высокий город»). Рядом располагается Торреон («башня») – самое высокое здание в Куэлапе, которое, очевидно, использовалось для обороны.
Повсюду на камнях сохранились зооморфные и геометрические орнаменты. И именно здесь располагаются свидетельства того, как чачапойя относились к своим умершим до завоевания инков: многочисленные захоронения были найдены в стенах и в круглых сооружениях. На сегодняшний день обнаружено более 100 скелетов, захороненных таким образом, прежде чем традиция захоронения была заменена мумификацией после вторжения инков.
Скалы региона наполнены саркофагами, мумиями и другими артефактами, оставленными народом чачапойя и их завоевателями инками. Почти 90 % археологических находок в этом районе остаются неизученными.
Но самое яркое и заметное влияние на ландшафт наложили захоронения на склонах скал. Гробницы, вырубленные в отвесной скале, и мумифицированные останки, хранящиеся в антропоморфных кувшинах, придают пейзажу жутковатый вид. Как будто мёртвые пристально наблюдают за живыми сверху.
Неясно даже, как мертвецы были доставлены к месту своего последнего упокоения. Рельеф в этой местности крайне сложный и труднопроходимый. А размещать тела на отвесных скалах, вероятно, было трудно и опасно.
Древние останки предоставляют гораздо больше возможностей для изучения, чем скелеты. Учёные могут проверить внутренние органы, что поможет узнать о заболеваниях того времени. Однако мумии были уязвимы для мародеров, и после того, как несколько из них были повреждены или украдены, их пришлось изъять. Сейчас 219 мумий находятся в музее Леймебамба, к югу от Куэлапа, и ожидают изучения.
Город примерно на 700 лет старше Мачу-Пикчу, построенного инками, и не менее загадочен. Археологи считают, что Куэлап был религиозным и политическим центром чачапойя. Но ведь это не всё? Соседствовали ли они со своими мертвецами, погребёнными в стенах? Если это место было чисто культовым, почему оно было построено с таким акцентом на оборону? Если оно планировалось для торговли, то почему так недоступно и удалено?
Изначально путь от ближайшего населённого пункта занимал два дня. Но с появлением новой канатной дороги туристы могут добраться до небесной крепости за час. При поддержке правительства Перу этот северный Мачу-Пикчу может, наконец, получить славу и признание, которых он действительно заслуживает.
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