Небесная крепость Куэлап и скальные мумии загадочных чачапойя

Освоение района Куэлап началось около 2400 лет назад, в 400 году до нашей эры. Чачапойя построили здесь свою великую крепость в VI веке и добавили большинство сооружений примерно в 900-1100 годах нашей эры. Они продолжали строить на этом месте вплоть до завоевания инков в 1400-х годах.

Крепость Куэлап была политическим центром доинкского общества чачапойя, которое процветало здесь с 900 года до 1400 года. То, что они оставили после себя, было монументальным и массивным – воздушный замок длиной почти 600 метров, расположенный в долине реки Уткубамба, и окружённый каменными стенами высотой почти 20 метров.