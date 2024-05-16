Экс-губернатор Тульской области Дюмин расплакался во время прощания с регионом

Алексею Дюмину 51 год. Прежде всего он известен как бывший охранник Путина, хотя ещё до него он работал в группе охраны Ельцина и Черномырдина. В 2012 году Алексея Дюмина повысили до заместителя начальника управления Службы безопасности президента ФСО РФ. Но уже в 2013-ом он получил должность заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил. В тоже время Дюмин стал руководить Силами специальных операций ВС России.



В 2015 году Дюмина назначили начальником главного штаба — первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками России. В том же году он получил звание генерала-лейтенанта, а всего через несколько месяцев занял пост заместителя министра обороны РФ.



Известно, что в 2009 году Дюмин помимо военного образования получил гражданское. Он окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ с красным дипломом и получил степень кандидата политических наук, что позволило ему начать политическую карьеру. Помимо этого, в 2013 году Дюмин прошёл профессиональную переподготовку в Военной академии Генштаба Вооруженных сил России.