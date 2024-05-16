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Экс-губернатор Тульской области Дюмин расплакался во время прощания с регионом

Экс-губернатор Тульской области Дюмин расплакался во время прощания с регионом

Автор:
16 мая 2024 15:49
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Алексей Дюмин   Видео   Тульская область   переназначение   прощальная речь   экс-губернатор   
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Позднее политик объяснил, что это аллергия в глаз попала.

Бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин, возглавлявший регион с 2016 года, не смог закончить свою прощальную речь из-за нахлынувших эмоций. Он замолчал в середине выступления, затем отвернулся от трибуны и вовсе ушёл со сцены, потирая глаза, он позднее объяснил журналистам, из-за аллергии.


Прощание губернатора с правительством Тульской области и её жителями проходило в Доме дворянского собрания в Туле. Также во время мероприятия Дюмин представил своего преемника — Дмитрия Миляева, занимавшего пост . Отмечается, что во время мероприятия Дюмину присвоили звание почётного гражданина Тульской области.

Несколько дней назад, во время перестановок в правительстве, стало известно, что Дюмина назначили помощником президента. На новой должности он будет курировать оборонно-промышленный комплекс, спорт, а также заниматься Госсоветом.

Алексею Дюмину 51 год. Прежде всего он известен как бывший охранник Путина, хотя ещё до него он работал в группе охраны Ельцина и Черномырдина. В 2012 году Алексея Дюмина повысили до заместителя начальника управления Службы безопасности президента ФСО РФ. Но уже в 2013-ом он получил должность заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил. В тоже время Дюмин стал руководить Силами специальных операций ВС России.

В 2015 году Дюмина назначили начальником главного штаба — первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками России. В том же году он получил звание генерала-лейтенанта, а всего через несколько месяцев занял пост заместителя министра обороны РФ.

Известно, что в 2009 году Дюмин помимо военного образования получил гражданское. Он окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ с красным дипломом и получил степень кандидата политических наук, что позволило ему начать политическую карьеру. Помимо этого, в 2013 году Дюмин прошёл профессиональную переподготовку в Военной академии Генштаба Вооруженных сил России.

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Метки: Алексей Дюмин   Видео   Тульская область   переназначение   прощальная речь   экс-губернатор   
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8  комментариев
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1k
Геннадий Полчаса назад
ну тут только Туляки скажут правду про него
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21k
Robin Hood 7 минут назад
Я тоже всплакнул ...

Ссылка www.youtube.com
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310
Ли Харви Освальд 11 минут назад
Такую кормушку отобрали, я бы тоже расплакался
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1k
Михаил Полчаса назад
Ага... аллергия... в глаз...
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1k
Фидель Полчаса назад
Как вратарь в хоккее он слабак ,наш Володя ему по восемь штук закатывает)))
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10k
Alex Полчаса назад
Видать солидные взятки обломились
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10k
Роман Полчаса назад
Реально интересно услышать оценку местных жителей
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6k
Отвратительный Мужик Час назад
Человек достойно работал и достойно уходит .
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Burzum
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