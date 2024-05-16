Экс-губернатор Тульской области Дюмин расплакался во время прощания с регионом

Позднее политик объяснил, что это аллергия в глаз попала.
Бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин, возглавлявший регион с 2016 года, не смог закончить свою прощальную речь из-за нахлынувших эмоций. Он замолчал в середине выступления, затем отвернулся от трибуны и вовсе ушёл со сцены, потирая глаза, он позднее объяснил журналистам, из-за аллергии.
Прощание губернатора с правительством Тульской области и её жителями проходило в Доме дворянского собрания в Туле. Также во время мероприятия Дюмин представил своего преемника — Дмитрия Миляева, занимавшего пост . Отмечается, что во время мероприятия Дюмину присвоили звание почётного гражданина Тульской области.
Источник:
Несколько дней назад, во время перестановок в правительстве, стало известно, что Дюмина назначили помощником президента. На новой должности он будет курировать оборонно-промышленный комплекс, спорт, а также заниматься Госсоветом.
Источник:
Алексею Дюмину 51 год. Прежде всего он известен как бывший охранник Путина, хотя ещё до него он работал в группе охраны Ельцина и Черномырдина. В 2012 году Алексея Дюмина повысили до заместителя начальника управления Службы безопасности президента ФСО РФ. Но уже в 2013-ом он получил должность заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил. В тоже время Дюмин стал руководить Силами специальных операций ВС России.
В 2015 году Дюмина назначили начальником главного штаба — первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками России. В том же году он получил звание генерала-лейтенанта, а всего через несколько месяцев занял пост заместителя министра обороны РФ.
Известно, что в 2009 году Дюмин помимо военного образования получил гражданское. Он окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ с красным дипломом и получил степень кандидата политических наук, что позволило ему начать политическую карьеру. Помимо этого, в 2013 году Дюмин прошёл профессиональную переподготовку в Военной академии Генштаба Вооруженных сил России.
Источник:
- Известный криминалист признал подлинность видео с пришельцами
- Женщина заставила полицейского "нырнуть" в канализацию, чтобы не потерять свои 100 евро
- Роботы-мехи уже созданы в Японии
- Британские туристы развеяли прах умершего родственника на турецком пляже
- Время слоновьего тщеславия