Украл и сбежал: в Тайване депутат парламента "оригинально" сорвал заседание парламента

В результате масштабной драки в парламенте Тайваня, депутат Го Го Вэнь залез на трибуну и сбежал с законопроектом. А его коллега Пума Шен получил травмы и покинул зал заседаний на носилках.
Парламент Тайваня погрузился в хаос в пятницу, всего за несколько дней до инаугурации нового президента Лай Цзин-те. Депутаты устроили масштабную драку, споря из-за парламентских реформ. А депутат от Демократической партии Го Го Вэнь даже стащил текст законопроекта и сбежал с ним из зала.
Спор разгорелся из-за стремления главной оппозиционной партии Гоминьдана и ее союзников предоставить парламенту более широкие полномочия по контролю над правительством.
Это включает в себя спорный шаг по криминализации должностных лиц, которые, как считается, делают ложные заявления в парламенте – предложение, которое было отклонено Демократической прогрессивной партией Лая как "неконституционное злоупотребление властью".
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Хотя Лай Цзин-те выиграл президентские выборы в январе, его партия не смогла получить абсолютное большинство в 113-местном парламенте.
Депутаты от Гоминьдана и Тайваньской народной партии установили оборонительные линии снаружи и внутри парламента, чтобы помешать демократам захватить трибуну.
В результате масштабной драки в которую были вовлечены почти все парламентарии, Го Го Вэнь залез на трибуну и сбежал с законопроектом, а еще один демократ Пума Шен получил травмы и его увезли из парламента на носилках. Также сообщается, что еще несколько депутатов получили травмы.
Тайвань, который часто называют "яркой демократией", имеет богатую историю парламентских драк.
В 2020 году законодатели Гоминьдана швырнули ведра со свиными потрохами в премьер-министра Су Цзэн-чана и начали драку в зале Палаты представителей во время скандала по поводу смягчения импорта свинины в США.
В итоге парламентарии, некоторые из которых предусмотрительно надели дождевики, начали швыряться друг в друга свиными сердцами и прочей требухой.
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