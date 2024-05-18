FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11555 постов • 1474 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Украл и сбежал: в Тайване депутат парламента "оригинально" сорвал заседание парламента

Украл и сбежал: в Тайване депутат парламента "оригинально" сорвал заседание парламента

Автор:
18 мая 2024 09:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Тайвань   в мире   люди   оригинально   сорвал заседание парламента   
1297
1
3

В результате масштабной драки в парламенте Тайваня, депутат Го Го Вэнь залез на трибуну и сбежал с законопроектом. А его коллега Пума Шен получил травмы и покинул зал заседаний на носилках.

Парламент Тайваня погрузился в хаос в пятницу, всего за несколько дней до инаугурации нового президента Лай Цзин-те. Депутаты устроили масштабную драку, споря из-за парламентских реформ. А депутат от Демократической партии Го Го Вэнь даже стащил текст законопроекта и сбежал с ним из зала.

Спор разгорелся из-за стремления главной оппозиционной партии Гоминьдана и ее союзников предоставить парламенту более широкие полномочия по контролю над правительством.

Это включает в себя спорный шаг по криминализации должностных лиц, которые, как считается, делают ложные заявления в парламенте – предложение, которое было отклонено Демократической прогрессивной партией Лая как "неконституционное злоупотребление властью".

Хотя Лай Цзин-те выиграл президентские выборы в январе, его партия не смогла получить абсолютное большинство в 113-местном парламенте.

Депутаты от Гоминьдана и Тайваньской народной партии установили оборонительные линии снаружи и внутри парламента, чтобы помешать демократам захватить трибуну.

В результате масштабной драки в которую были вовлечены почти все парламентарии, Го Го Вэнь залез на трибуну и сбежал с законопроектом, а еще один демократ Пума Шен получил травмы и его увезли из парламента на носилках. Также сообщается, что еще несколько депутатов получили травмы.

Тайвань, который часто называют "яркой демократией", имеет богатую историю парламентских драк.

В 2020 году законодатели Гоминьдана швырнули ведра со свиными потрохами в премьер-министра Су Цзэн-чана и начали драку в зале Палаты представителей во время скандала по поводу смягчения импорта свинины в США.

В итоге парламентарии, некоторые из которых предусмотрительно надели дождевики, начали швыряться друг в друга свиными сердцами и прочей требухой.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Видео   Тайвань   в мире   люди   оригинально   сорвал заседание парламента   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Геннадьич 38 минут назад
Так вроде же НА Тайване? Не?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
636
Сергей Полчаса назад
Что то мне это напоминает...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alexandr Полчаса назад
Какая хе.ня, документ за пару минут можно распечатать, толку бумажки красть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Роман 39 минут назад
Я не знаком их политическими раскладами, но смотря на бегущего придурка с папкой документов, уверен что это их вариант соросятни. Типичное поведение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Тварь 42 минуты назад
Это должно было быть вот так -
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Цыц тут у меня Час назад
Демократия же!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Слепой Пью 2 часа назад
Парень, походу, неплохо в американский футбол играет, вон как уворачивался ловко!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 3012 постов (2925 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1083930



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Террористов из «Крокус сити холла» оставили в СИЗО
Террористов из «Крокус сити холла» оставили в СИЗО
Операция кикшеринг: власти Петербурга решили разобраться с чудаками на самокатах
Операция кикшеринг: власти Петербурга решили разобраться с чудаками на самокатах
Набирающие популярность в сообществах
МотоВсячина
МотоВсячина
Кинотеатры вернулись к пиратским показам после ультиматума прокатчиков
Кинотеатры вернулись к пиратским показам после ультиматума прокатчиков
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото)
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#люди#ДТП#забавно#история#факты#полиция#Санкт-Петербург#исследование
#в мире#машина#интересно#авто аварии#кино#интересное#Автовсячина#Ynews#кот#новости
#животные#автомир#Прикол#аварии#Юмор#фильм#США#Спасение#дети#Разное
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) 74-летняя американка стала жертвой аферистов и ограбила банк 74-летняя американка стала жертвой аферистов и ограбила банк Поклоняться сумасшедшей и есть её объедки – в Индии так заведено Поклоняться сумасшедшей и есть её объедки – в Индии так заведено В США женщина целый год тайно жила за вывеской гипермаркета В США женщина целый год тайно жила за вывеской гипермаркета Женщина заставила полицейского "нырнуть" в канализацию, чтобы не потерять свои 100 евро Женщина заставила полицейского "нырнуть" в канализацию, чтобы не потерять свои 100 евро Зубные импланты сделали меня чудовищем: модель рассказала о своем ужасном опыте Зубные импланты сделали меня чудовищем: модель рассказала о своем ужасном опыте

На что жалуетесь?

Вернуться