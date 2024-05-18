Украл и сбежал: в Тайване депутат парламента "оригинально" сорвал заседание парламента

Парламент Тайваня погрузился в хаос в пятницу, всего за несколько дней до инаугурации нового президента Лай Цзин-те. Депутаты устроили масштабную драку, споря из-за парламентских реформ. А депутат от Демократической партии Го Го Вэнь даже стащил текст законопроекта и сбежал с ним из зала.

Спор разгорелся из-за стремления главной оппозиционной партии Гоминьдана и ее союзников предоставить парламенту более широкие полномочия по контролю над правительством.

Это включает в себя спорный шаг по криминализации должностных лиц, которые, как считается, делают ложные заявления в парламенте – предложение, которое было отклонено Демократической прогрессивной партией Лая как "неконституционное злоупотребление властью".