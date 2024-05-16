Дикий бык атаковал туристку на популярном пляже в Мексике

Оперативный координатор морской и наземной зоны Лос-Кабос Виктор Мануэль Торрес Гарсия сообщил газете Sudcaliforniano, что в прошлую субботу служащие не патрулировали пляж, поэтому он не может прокомментировать нападение. Он добавил, что состояние и личность туристки неизвестны.

Торрес Гарсия объяснил, что это нормальное явление, когда домашний скот бродит по побережью, поскольку рядом с пляжами много хозяйств, но предупредил о необходимости сохранять осторожность.