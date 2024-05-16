FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16824 поста • 1712 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Дикий бык атаковал туристку на популярном пляже в Мексике

Дикий бык атаковал туристку на популярном пляже в Мексике

Автор:
16 мая 2024 08:12
Сообщество : Животные
Метки: Мексика   бык   инцидент   нападение   пляж   туристка   
849
5
1

Женщина, личность которой не установлена, оказалась лицом к лицу с быком на пляже в Кабо, штат Южная Нижняя Калифорния, Мексика. Туристка не попыталась сбежать от агрессивного животного, а начала кормить его. К сожалению, парнокопытный не оценил добрый жест.

Очевидцы просили туристку бежать, предупреждали об опасности.

"Леди, вы сейчас с ним играете. Пожалуйста, не делайте этого", - умоляет её мужчина на английском языке.

Женщина оттолкнула голову быка от своей сумки и собрала вещи, но зверь и не думал отступать. Уже через секунду он начал её бодать и повалил на песок. Вместо того чтобы бежать, женщина пыталась схватить одну из сумок. Тогда бык вонзил в неё рога. Отдыхающие наблюдали за происходящим из укрытия, не в силах вмешаться.

Женщина поднялась, но бык снова ударил её в лицо.

"Мы пытались, чёрт возьми, сказать вам", - прокричал мужчина.


К счастью, храбрая незнакомка облила животное водой, тот переключил своё внимание.

Оперативный координатор морской и наземной зоны Лос-Кабос Виктор Мануэль Торрес Гарсия сообщил газете Sudcaliforniano, что в прошлую субботу служащие не патрулировали пляж, поэтому он не может прокомментировать нападение. Он добавил, что состояние и личность туристки неизвестны.

Торрес Гарсия объяснил, что это нормальное явление, когда домашний скот бродит по побережью, поскольку рядом с пляжами много хозяйств, но предупредил о необходимости сохранять осторожность.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Мексика   бык   инцидент   нападение   пляж   туристка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Отвратительный Мужик 48 минут назад
У меня такое ощущение, что у женщин отсутствует чувство самосохранения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
17k
jnkbxybr 10 минут назад
Он просто играет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2951 пост (2779 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

507846



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Самаре блогер ходил по улицам и зиговал в День Победы
В Самаре блогер ходил по улицам и зиговал в День Победы
В российском селе двое мужчин убили 25-летнего насильника, который 10 лет назад надругался над 6-летней девочкой
В российском селе двое мужчин убили 25-летнего насильника, который 10 лет назад...
Набирающие популярность в сообществах
Илон Маск утверждает, что шахматы будут «решены» в течение 10 лет
Илон Маск утверждает, что шахматы будут «решены» в течение 10 лет
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Прощай, эпоха
Прощай, эпоха
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#в мире#история#интересное#полиция#забавно#Автовсячина#дети#екатеринбург
#люди#автомобили#интересно#Юмор#авто аварии#факты#фильм#Китай#кошка#истории
#животные#автомир#Прикол#аварии#ДТП#кот#кино#США#природа#милота
Прощай, эпоха Прощай, эпоха Нападение индийского слона на российскую туристку попало на видео Нападение индийского слона на российскую туристку попало на видео Раненый буйвол подбросил охотника в воздух Раненый буйвол подбросил охотника в воздух В Таиланде обезьяны атаковали туристов на пляже В Таиланде обезьяны атаковали туристов на пляже В Кирове боксёр напал на сотрудника полиции В Кирове боксёр напал на сотрудника полиции Мать попыталась сорвать свадьбу сына, облив невесту краской Мать попыталась сорвать свадьбу сына, облив невесту краской

На что жалуетесь?

Вернуться