Дикий бык атаковал туристку на популярном пляже в Мексике

Женщина, личность которой не установлена, оказалась лицом к лицу с быком на пляже в Кабо, штат Южная Нижняя Калифорния, Мексика. Туристка не попыталась сбежать от агрессивного животного, а начала кормить его. К сожалению, парнокопытный не оценил добрый жест.
Очевидцы просили туристку бежать, предупреждали об опасности.
"Леди, вы сейчас с ним играете. Пожалуйста, не делайте этого", - умоляет её мужчина на английском языке.
Женщина оттолкнула голову быка от своей сумки и собрала вещи, но зверь и не думал отступать. Уже через секунду он начал её бодать и повалил на песок. Вместо того чтобы бежать, женщина пыталась схватить одну из сумок. Тогда бык вонзил в неё рога. Отдыхающие наблюдали за происходящим из укрытия, не в силах вмешаться.
Женщина поднялась, но бык снова ударил её в лицо.
"Мы пытались, чёрт возьми, сказать вам", - прокричал мужчина.
К счастью, храбрая незнакомка облила животное водой, тот переключил своё внимание.
Оперативный координатор морской и наземной зоны Лос-Кабос Виктор Мануэль Торрес Гарсия сообщил газете Sudcaliforniano, что в прошлую субботу служащие не патрулировали пляж, поэтому он не может прокомментировать нападение. Он добавил, что состояние и личность туристки неизвестны.
Торрес Гарсия объяснил, что это нормальное явление, когда домашний скот бродит по побережью, поскольку рядом с пляжами много хозяйств, но предупредил о необходимости сохранять осторожность.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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