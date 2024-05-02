Свадьба превратилась в кошмар, когда у всех гостей началась рвота

Как минимум 100 человек почувствовали недомогание на свадьбе в Куэрнаваке, Мексика. После ужина из четырёх блюд гостей поразила загадочная болезнь.
У приглашённых началась диарея, их тошнило, болели голова и живот.
На опубликованных снимках гостям, всё ещё одетым в вечерние наряды, оказывают медицинскую помощь. 80 человек были госпитализированы.
Аранса Родригес рассказала местной газете Proceso, что её лечили от бактериальной инфекции в больнице Красного Креста.
Родригес пригласил на свадьбу жених, Фернандо. Вечеринка началась около 16:00, а ужин подали в 18:00. Но девушка приехала позже, около 21:00, и увидела, что гости плохо себя чувствуют.
Несмотря на тревожную обстановку, Родригес заказала еду и поужинала около 22:00, когда начали прибывать машины скорой помощи. На закуску ей подали лесные грибы с козьим сыром и томатным соусом, а на основное блюдо - куриную грудку, фаршированную шпинатом, эстрагоном и пюре из сладкого картофеля.
По её словам, мужчинам и женщинам предлагали разное меню, но в итоге симптомы у всех одинаковые. Родригес не знает, что именно вызвало отравление, но помнит, что у лесных грибов было "очень сильное химическое" послевкусие.
Мексиканка добавила, что жених Фернандо и невеста Паола оказывали помощь гостям. Девушку пришлось нести на руках, она не помнит, как добралась до больницы.
Большинство пострадавших были выписаны из больницы на следующий день.
Организатор мероприятия Grupo Paraiso пока никак не прокомментировал инцидент.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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