Свадьба превратилась в кошмар, когда у всех гостей началась рвота

По её словам, мужчинам и женщинам предлагали разное меню, но в итоге симптомы у всех одинаковые. Родригес не знает, что именно вызвало отравление, но помнит, что у лесных грибов было "очень сильное химическое" послевкусие.

Мексиканка добавила, что жених Фернандо и невеста Паола оказывали помощь гостям. Девушку пришлось нести на руках, она не помнит, как добралась до больницы.