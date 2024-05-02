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Свадьба превратилась в кошмар, когда у всех гостей началась рвота

Свадьба превратилась в кошмар, когда у всех гостей началась рвота

Автор:
02 мая 2024 08:53
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Мексика   болезнь   инцидент   отравление   праздник   свадьба   
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Как минимум 100 человек почувствовали недомогание на свадьбе в Куэрнаваке, Мексика. После ужина из четырёх блюд гостей поразила загадочная болезнь.

У приглашённых началась диарея, их тошнило, болели голова и живот.

На опубликованных снимках гостям, всё ещё одетым в вечерние наряды, оказывают медицинскую помощь. 80 человек были госпитализированы.

Аранса Родригес рассказала местной газете Proceso, что её лечили от бактериальной инфекции в больнице Красного Креста.

Родригес пригласил на свадьбу жених, Фернандо. Вечеринка началась около 16:00, а ужин подали в 18:00. Но девушка приехала позже, около 21:00, и увидела, что гости плохо себя чувствуют.

Несмотря на тревожную обстановку, Родригес заказала еду и поужинала около 22:00, когда начали прибывать машины скорой помощи. На закуску ей подали лесные грибы с козьим сыром и томатным соусом, а на основное блюдо - куриную грудку, фаршированную шпинатом, эстрагоном и пюре из сладкого картофеля.

По её словам, мужчинам и женщинам предлагали разное меню, но в итоге симптомы у всех одинаковые. Родригес не знает, что именно вызвало отравление, но помнит, что у лесных грибов было "очень сильное химическое" послевкусие.

Мексиканка добавила, что жених Фернандо и невеста Паола оказывали помощь гостям. Девушку пришлось нести на руках, она не помнит, как добралась до больницы.


Большинство пострадавших были выписаны из больницы на следующий день.

Организатор мероприятия Grupo Paraiso пока никак не прокомментировал инцидент.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мексика   болезнь   инцидент   отравление   праздник   свадьба   
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6  комментариев
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3k
Kolyaka 48 минут назад
Приехала к 21:00, увидела что вся свадьба рыгает и дрищет, решила не отставать от остальной тусовки и заказала тот же ужин)))
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15k
L.Nemo 5 минут назад
"Гостей поразила загадочная болезнь" - Пипец, какая загадочная, всё вокруг загадили!
Я этой загадочной болезнью раз 10 страдал
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567
ApolloOne 17 минут назад
Эту свадьбу точно запомнят все ;)
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4k
РАТНИК 18 минут назад
не ешь грибы
Ссылка www.youtube.com
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17k
GROMOZEKA Полчаса назад
Каррамба!
Это всё бурритос
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328
Dmitry N 2 часа назад
Кто-то был против этого брака)
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2919 постов (2747 в горячем)

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