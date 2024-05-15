Женщина вытащила сестру из пасти крокодила

Сёстры рассказали о нападении.

"Я увидела очертания его головы над водой и глаза. В этот момент он был совершенно неподвижен. Я поняла, что мы в беде. Я закричала: "Это крокодил, мы должны немедленно вернуться на берег!" Мое сердцебиение участилось. Мне было так страшно", - вспоминает Мелисса.

Именно тогда крокодил вцепился в женщину.

"В голове у меня проносились разные мысли. Думала, что больше никогда не увижу свою семью, свою сестру. Ей же придётся заниматься доставкой моего тела обратно в Великобританию. Потом я потеряла сознание".