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Женщина вытащила сестру из пасти крокодила

Женщина вытащила сестру из пасти крокодила

Автор:
15 мая 2024 11:19
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Мексика   Спасение   история   крокодил   нападение   турист   
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Это произошло в июне 2021 года в лагуне Маниальтепек на юге Мексики. Гид привёл туристок из Британии в живописное место и убедил, что купаться безопасно. Когда Мелисса Лори уже выходила из воды, её схватил гигантский крокодил. Джорджия бросилась спасать сестру-близняшку.

Джорджия прыгнула в воду и обнаружила Мелиссу без сознания, она лежала лицом вниз. Тут крокодил снова атаковал жертву, но Джорджия отбилась от рептилии, несколько раз ударив её по носу одной рукой, а другой удерживая голову сестры над водой.

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Но на этом мучения не закончились. В последней атаке крокодил сделал "смертельный бросок" - манёвр, при котором хищник зажимает добычу челюстями и вращается, чтобы загнать её под воду и утопить.

В ответ туристка нанесла ещё несколько ударов по рептилии, что заставило её отпустить сестру.

Британки получили серьёзные травмы, но с тех пор восстановились, не считая душевных и физических шрамов.

Джорджию Лори наградят королевской медалью "За отвагу".

31-летняя женщина призналась: "Это большая честь. Я была потрясена, когда получила письмо, потому что не ожидала этого. Я чувствую себя по-настоящему привилегированной, это напоминание, что я пережила ужасное испытание... это как бы смягчает травматический опыт. Радость не только для меня, но и для всей семьи. Это награда и моей сестры. Что сделало эту историю невероятной, так это непоколебимая храбрость Мелиссы, потому что она была такой сильной, и я не думаю, что была бы здесь без неё. Она действительно придала мне сил продолжать бороться".

У Мелиссы был открытый перелом запястья, множественные раны на животе, ногах. В результате травм развился сепсис, её ввели в искусственную кому. А Джорджию крокодил укусил за руку.

Сёстры рассказали о нападении.

"Я увидела очертания его головы над водой и глаза. В этот момент он был совершенно неподвижен. Я поняла, что мы в беде. Я закричала: "Это крокодил, мы должны немедленно вернуться на берег!" Мое сердцебиение участилось. Мне было так страшно", - вспоминает Мелисса.

Именно тогда крокодил вцепился в женщину.

"В голове у меня проносились разные мысли. Думала, что больше никогда не увижу свою семью, свою сестру. Ей же придётся заниматься доставкой моего тела обратно в Великобританию. Потом я потеряла сознание".

Когда крокодил снова схватил Мелиссу за левую ногу, Джорджия начала бить его кулаками по носу: "Мне пришлось отбиваться от него, я начала бить его обоими кулаками, просто колотить его. Ощущение было, будто бьешь стену. Казалось, нападение длилось вечно. Я не знаю, как долго это продолжалось. Я боялась, что он вернётся, и тогда мы обе будем мертвы".

"Когда я поняла, что Мелисса не реагирует, я подумала: "Я хочу умереть. Я не хочу больше жить".

На место происшествия прибыл спасательный катер, пострадавших подняли на борт. Кровь была повсюду, Мелиссу рвало кровью и грязной водой.

Она говорит: "Я помню, как кричала: "Обними меня, обними". В тот момент я знала, что умираю, и просто хотела оказаться в объятиях Джорджии".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мексика   Спасение   история   крокодил   нападение   турист   
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2  комментария
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Teodor 2 часа назад
Близняшки часто друг за друга умереть готовы - респект сестричке..!
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ДедМаздай 2 часа назад
Джорждия-по прозвищу крокодил.
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2948 постов (2775 в горячем)

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