Женщина вытащила сестру из пасти крокодила

Это произошло в июне 2021 года в лагуне Маниальтепек на юге Мексики. Гид привёл туристок из Британии в живописное место и убедил, что купаться безопасно. Когда Мелисса Лори уже выходила из воды, её схватил гигантский крокодил. Джорджия бросилась спасать сестру-близняшку.
Джорджия прыгнула в воду и обнаружила Мелиссу без сознания, она лежала лицом вниз. Тут крокодил снова атаковал жертву, но Джорджия отбилась от рептилии, несколько раз ударив её по носу одной рукой, а другой удерживая голову сестры над водой.
Но на этом мучения не закончились. В последней атаке крокодил сделал "смертельный бросок" - манёвр, при котором хищник зажимает добычу челюстями и вращается, чтобы загнать её под воду и утопить.
В ответ туристка нанесла ещё несколько ударов по рептилии, что заставило её отпустить сестру.
Британки получили серьёзные травмы, но с тех пор восстановились, не считая душевных и физических шрамов.
Джорджию Лори наградят королевской медалью "За отвагу".
31-летняя женщина призналась: "Это большая честь. Я была потрясена, когда получила письмо, потому что не ожидала этого. Я чувствую себя по-настоящему привилегированной, это напоминание, что я пережила ужасное испытание... это как бы смягчает травматический опыт. Радость не только для меня, но и для всей семьи. Это награда и моей сестры. Что сделало эту историю невероятной, так это непоколебимая храбрость Мелиссы, потому что она была такой сильной, и я не думаю, что была бы здесь без неё. Она действительно придала мне сил продолжать бороться".
У Мелиссы был открытый перелом запястья, множественные раны на животе, ногах. В результате травм развился сепсис, её ввели в искусственную кому. А Джорджию крокодил укусил за руку.
Сёстры рассказали о нападении.
"Я увидела очертания его головы над водой и глаза. В этот момент он был совершенно неподвижен. Я поняла, что мы в беде. Я закричала: "Это крокодил, мы должны немедленно вернуться на берег!" Мое сердцебиение участилось. Мне было так страшно", - вспоминает Мелисса.
Именно тогда крокодил вцепился в женщину.
"В голове у меня проносились разные мысли. Думала, что больше никогда не увижу свою семью, свою сестру. Ей же придётся заниматься доставкой моего тела обратно в Великобританию. Потом я потеряла сознание".
Когда крокодил снова схватил Мелиссу за левую ногу, Джорджия начала бить его кулаками по носу: "Мне пришлось отбиваться от него, я начала бить его обоими кулаками, просто колотить его. Ощущение было, будто бьешь стену. Казалось, нападение длилось вечно. Я не знаю, как долго это продолжалось. Я боялась, что он вернётся, и тогда мы обе будем мертвы".
"Когда я поняла, что Мелисса не реагирует, я подумала: "Я хочу умереть. Я не хочу больше жить".
На место происшествия прибыл спасательный катер, пострадавших подняли на борт. Кровь была повсюду, Мелиссу рвало кровью и грязной водой.
Она говорит: "Я помню, как кричала: "Обними меня, обними". В тот момент я знала, что умираю, и просто хотела оказаться в объятиях Джорджии".
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Аму Хаджи: история иранца, который не мылся 67 лет
- "Жаль потраченных на тебя денег, тварь!": девушки поделились самыми неудачными свиданиями
- "Тащили мусор через весь зал": причины, по которым люди больше в ресторан ни ногой
- "Или она - или я!": выходки свекровей, от которых у невесток нервно дёргается глаз
- Нью-Йорк и Дублин соединили через "портал" — и люди уже успели всё испортить