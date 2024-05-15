Убойные объявления, которые можно увидеть только в больнице

1987
13
Оповещения в больнице носят разный характер. Порой они для сотрудников, но чаще для пациентов. Собрали в подборке разные объявления, которые люди увидели в медучреждениях.
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