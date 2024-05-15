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Убойные объявления, которые можно увидеть только в больнице

Убойные объявления, которые можно увидеть только в больнице

Автор:
15 мая 2024 18:12
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   в больнице   забавно   записи   объявления   объявления в больнице   
1987
13

Оповещения в больнице носят разный характер. Порой они для сотрудников, но чаще для пациентов. Собрали в подборке разные объявления, которые люди увидели в медучреждениях.

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Метки: Прикол   Юмор   в больнице   забавно   записи   объявления   объявления в больнице   
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1  комментарий
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The Joker 14 минут назад
Кто-нибудь уже заказал чего-нибудь, по телефону, указанному на нижней фотографии?
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Спелая кукурузинка
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