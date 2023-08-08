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18 объявлений из магазинов, которые больше похожи на проделки комиков и народных шутников

18 объявлений из магазинов, которые больше похожи на проделки комиков и народных шутников

Автор:
08 августа 2023 10:30
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   забавно   магазин   объявления   фантазия   шутники   
2284
18

Предлагаю вам взглянуть на шедевральные объявления, которые были обнаружены в различных магазинах и торговых центрах, и поднять себе настроение.

Поход по магазинам далеко не всегда связан с весельем или какими-либо радостными событиями. Довольно часто покупка необходимых вещей или продуктов — это рутинное блуждание по торговой площади с целью найти что-то подходящее. Сплошная скука, что уж тут скажешь. Никаких тебе развлечений или приключений.


Однако иногда покупателям везёт, и они натыкаются на смешные и креативные объявления, которые были составлены продавцами с отменным чувством юмора (вероятно, в душе они являются прирождёнными комиками). Иногда эти послания размещаются для того, чтобы создать позитивное настроение у посетителей, привлечь их внимание к определенным товарам или услугам. В других случаях объявления представляют собой серьёзные наставления или предупреждения, которые по ряду причин всё равно получились странными и забавными.


Тот самый момент, когда продавец обиделся

×
×

А как же теперь выбрать свежий хлеб?

А вы у хлеба спросили нужен ему массаж или нет?


Вот новинка так новинка


Суровые продавцы

Совсем-совсем не продаётся?

Тут явно зашифрован пароль.


Великая тайна


Лучший опыт тот, который получен на практике

Рыбы хорошо ладят с раками, львами и близнецами.


Смелое заявление


Навинка в могозинне


Уникальный опыт

В одежде каждый может, а попробуй-ка без неё…


Какая интересная, а главное выгодная акция


Спасибо за уточнение


Потусторонние, идите в свой двор


Продавцы с прекрасным чувством юмора


О детях


Коммерческий интерес

А что, были случаи?

А зачем мне нерабочий туалет покупать?


Забота о клиентах

Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   забавно   магазин   объявления   фантазия   шутники   
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1  комментарий
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Aqueronte 13 минут назад
Есть провинция а есть село.
Так вот это село, самое натуральное.
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