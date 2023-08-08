18 объявлений из магазинов, которые больше похожи на проделки комиков и народных шутников

Поход по магазинам далеко не всегда связан с весельем или какими-либо радостными событиями. Довольно часто покупка необходимых вещей или продуктов — это рутинное блуждание по торговой площади с целью найти что-то подходящее. Сплошная скука, что уж тут скажешь. Никаких тебе развлечений или приключений.

Однако иногда покупателям везёт, и они натыкаются на смешные и креативные объявления, которые были составлены продавцами с отменным чувством юмора (вероятно, в душе они являются прирождёнными комиками). Иногда эти послания размещаются для того, чтобы создать позитивное настроение у посетителей, привлечь их внимание к определенным товарам или услугам. В других случаях объявления представляют собой серьёзные наставления или предупреждения, которые по ряду причин всё равно получились странными и забавными.

Тот самый момент, когда продавец обиделся