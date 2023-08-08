18 объявлений из магазинов, которые больше похожи на проделки комиков и народных шутников

Предлагаю вам взглянуть на шедевральные объявления, которые были обнаружены в различных магазинах и торговых центрах, и поднять себе настроение.
Поход по магазинам далеко не всегда связан с весельем или какими-либо радостными событиями. Довольно часто покупка необходимых вещей или продуктов — это рутинное блуждание по торговой площади с целью найти что-то подходящее. Сплошная скука, что уж тут скажешь. Никаких тебе развлечений или приключений.
Однако иногда покупателям везёт, и они натыкаются на смешные и креативные объявления, которые были составлены продавцами с отменным чувством юмора (вероятно, в душе они являются прирождёнными комиками). Иногда эти послания размещаются для того, чтобы создать позитивное настроение у посетителей, привлечь их внимание к определенным товарам или услугам. В других случаях объявления представляют собой серьёзные наставления или предупреждения, которые по ряду причин всё равно получились странными и забавными.
Тот самый момент, когда продавец обиделся
А как же теперь выбрать свежий хлеб?
А вы у хлеба спросили нужен ему массаж или нет?
Вот новинка так новинка
Суровые продавцы
Совсем-совсем не продаётся?
Тут явно зашифрован пароль.
Великая тайна
Лучший опыт тот, который получен на практике
Рыбы хорошо ладят с раками, львами и близнецами.
Смелое заявление
Навинка в могозинне
Уникальный опыт
В одежде каждый может, а попробуй-ка без неё…
Какая интересная, а главное выгодная акция
Спасибо за уточнение
Потусторонние, идите в свой двор
Продавцы с прекрасным чувством юмора
О детях
Коммерческий интерес
А что, были случаи?
А зачем мне нерабочий туалет покупать?
Забота о клиентах
Источник:
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Так вот это село, самое натуральное.