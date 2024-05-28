Человек, который купил катушку своей мечты

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Мужчина купил катушку для удочки, о которой давно мечтал. Однако остальные люди не поняли его радости и даже осудили.
Катушка в руках мужчины стоит больше 100 тысяч рублей.
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