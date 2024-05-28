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Человек, который купил катушку своей мечты

Человек, который купил катушку своей мечты

Автор:
28 мая 2024 07:55
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Рыбак   Юмор   катушка   рыбалка   удочка   
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Мужчина купил катушку для удочки, о которой давно мечтал. Однако остальные люди не поняли его радости и даже осудили.

Катушка в руках мужчины стоит больше 100 тысяч рублей.

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Метки: Прикол   Рыбак   Юмор   катушка   рыбалка   удочка   
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2  комментария
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Александр Полчаса назад
А на рыбалку он ее пробовал взять?
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18k
Мистер Фикс Час назад
Джинса...
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3724 поста (3678 в горячем)

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