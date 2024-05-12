Большой торговый комплекс сгорел в Варшаве

Как сообщили пожарные, огонь, скорее всего, вспыхнул в нескольких местах. Информация об этом происшествии поступила к пожарным с детекторов дыма около 3:30. Первые спасатели прибыли на место происшествия через 11 минут. Огонь распространялся очень быстро.

К 4 утра практически все здание уже загорелось. Частично обрушилась и крыша комплекса.