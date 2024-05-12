Большой торговый комплекс сгорел в Варшаве

В воскресенье ранним утром произошел пожар в торговом комплексе Marywilska в Варшаве.
На месте работают 58 пожарных бригад, в том числе химико-экологическая спасательная группа. По предварительной оценке огонь уничтожил весь комплекс.
Как сообщили пожарные, огонь, скорее всего, вспыхнул в нескольких местах. Информация об этом происшествии поступила к пожарным с детекторов дыма около 3:30. Первые спасатели прибыли на место происшествия через 11 минут. Огонь распространялся очень быстро.
К 4 утра практически все здание уже загорелось. Частично обрушилась и крыша комплекса.
По последним данным, пожар был локализован. Но попасть в само здание пожарным невозможно. Уже ясно, что догорание займет много часов и даже продлится до понедельника.
В социальных сетях также появились призывы к жителям Варшавы и окрестностей закрыть окна из-за клубов едкого дыма, поднимающегося над сгоревшим комплексом.
Что касается дыма, который парит над городом, то он, конечно, вреден. На месте работает специализированная химико-спасательная группа, которая следит за атмосферой вблизи пожара. Приборы не имеют превышенных концентраций. На данный момент нет необходимости эвакуировать жителей из близлежащих зданий. Конечно, этот дым ядовит и вреден. Мы рекомендуем закрываться, не выходить на улицу, - обратился к местным жителям младший бригадир Михал Конопка из городского управления Государственной пожарной охраны в Варшаве.
Данных о пострадавших нет.
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