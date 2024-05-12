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Большой торговый комплекс сгорел в Варшаве

Большой торговый комплекс сгорел в Варшаве

Автор:
12 мая 2024 10:02
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Польша   варшава   пожар   пожарные   торговый центр   
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В воскресенье ранним утром произошел пожар в торговом комплексе Marywilska в Варшаве.

На месте работают 58 пожарных бригад, в том числе химико-экологическая спасательная группа. По предварительной оценке огонь уничтожил весь комплекс.




Как сообщили пожарные, огонь, скорее всего, вспыхнул в нескольких местах. Информация об этом происшествии поступила к пожарным с детекторов дыма около 3:30. Первые спасатели прибыли на место происшествия через 11 минут. Огонь распространялся очень быстро.

К 4 утра практически все здание уже загорелось. Частично обрушилась и крыша комплекса.


По последним данным, пожар был локализован. Но попасть в само здание пожарным невозможно. Уже ясно, что догорание займет много часов и даже продлится до понедельника.


В социальных сетях также появились призывы к жителям Варшавы и окрестностей закрыть окна из-за клубов едкого дыма, поднимающегося над сгоревшим комплексом.


Что касается дыма, который парит над городом, то он, конечно, вреден. На месте работает специализированная химико-спасательная группа, которая следит за атмосферой вблизи пожара. Приборы не имеют превышенных концентраций. На данный момент нет необходимости эвакуировать жителей из близлежащих зданий. Конечно, этот дым ядовит и вреден. Мы рекомендуем закрываться, не выходить на улицу, - обратился к местным жителям младший бригадир Михал Конопка из городского управления Государственной пожарной охраны в Варшаве.


Данных о пострадавших нет.

Источник:

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Метки: Видео   Польша   варшава   пожар   пожарные   торговый центр   
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7  комментариев
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15k
Александр 2 часа назад
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3k
Olegsky 2 минуты назад
Уже русских, Россию и Путина , обвинили?
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21k
Robin Hood 15 минут назад
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124
ПИВОнер Полчаса назад
Нужны ещё дроны. Со стороны Германии.. Наших там много..
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10k
Trenzel2003 Полчаса назад
Только посочувствовать. Чисто по людски.
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9k
Alex Полчаса назад
Ништяк
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31k
Головасыр коричнештанник Час назад
пожар курррва )))
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