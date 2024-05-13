Ужасы тайской тюрьмы: что бывшие заключенные рассказывают о жизни за решеткой

Страна очень приятная и комфортная для туризма, но вот условия содержания в исправительных учреждениях порой там просто адские
24-летний тайский активист Рангсиман Ром, провёл непродолжительное время в печально известной Центральной тюрьме Клонг Прем. Выпускник университета Тхаммасат был заключен дважды. Первый раз – в июне 2015 года, когда он вместе с ещё 13 активистами был задержан за нарушение запрета на политические собрания. Второй раз – в июне 2016 года, когда его арестовали за кампанию против референдума. В обоих случаях он провел по 12 дней в тюрьме в ожидании суда перед освобождением.
Другой случай касается 28-летней девушки Пронтип Манконг, которая была освобождена по благосклонному указу королевского прощения за несколько месяцев до истечения её двухлетнего срока. Она была заключена после театрального выступления в 2013 году, которое было признано оскорбительным для монархии. Она была арестована и приговорена в 2014 году, и освобождена в 2016 году
Оба согласились рассказать подробнее о типичном дне в тайской тюрьме.
Мужчины встают в 6 утра. Они аккуратно складывают свои тонкие одеяла, на которых спят вместо матрасов. Охранники начинают пересчитывать заключенных, заставляя их называть номера. Затем они принимают групповой душ, используя миски, чтобы черпать воду из большой ванны.
Завтрак подают в 7 утра, обед – в полдень, а ужин – поздним вечером, когда закончена работа. Обычно прием пищи – это низкокачественный рис и какая-нибудь добавка к нему. Рангсиман рассказал, что еда настолько ужасна, что её едят только те заключенные, у которых совсем нет денег или родственников. Другие предпочитают еду, присланную от своих семей, или могут готовить сами, используя рис, лапшу, консервы и приправы, помимо бесплатного утреннего кофе.
В 8 утра все заключенные собираются, чтобы и петь гимн Таиланда. Затем каждого назначают на работы. Складывание бумажных пакетов, изготовление обуви, столярные работы – это некоторые примеры оплачиваемой работы. Обязательная неоплачиваемая тюремная работа включает: уборку, готовку и помощь охранникам.
Даже Рангсиман, который не был осужден, но ожидал суда, должен был взять на себя относительно небольшое обязательство работать в библиотеке. Тяжёлые работы, такие как строительные и ремонтные работы, иногда проводятся даже за пределами тюремного участка. Тяжелый труд является способом для заключенных на длительный срок преступников искупить свою вину. Некоторые могут получить возможность сократить свой срок или даже получить помилование.
Каждый день, кроме воскресенья, заключенные имеют право встретиться с посетителями. Для этого придется ждать до часа, пройти через процесс досмотра, и потом можно пообщаться с родственниками через решетку в течение 20 минут. Посетители не имеют права принести что-либо для заключенных извне, но они могут купить что-то необходимое в тюремном магазине.
Заключенным, закончившим свою работу, разрешено принять душ с 15:00 и позднее. Позже звенит колокол, призывающий заключенных обратно в их камеры. До 18:00 все должны быть в камерах. Они могут читать книги, болтать или смотреть телевизор. В 21:00 телевизоры выключают, заключенные произносят буддийские молитвы и ложатся спать спать.
Многие заключенные группируются по родным городам. "Дома" – это традиция, в которой заключенные из одной провинции или сообщества остаются вместе и делятся подарками от своих посетителей. Как только предметы получены, будь то еда или другие необходимые для жизни вещи, их следует разделить с другими членами группы. Заключенные в каждом доме заботятся друг о друге. Если вы ссоритесь с одним, это означает, что ссора касается всех членов дома.
"Это мафиозная система, которую тюрьма пытается уничтожить. Это дает заключенным некоторую власть", – говорит Рангсиман. "Но также это помогает заключенным с долгосрочными сроками и тем, у кого более бедные родственники. У них нет посетителей, что означает, что они получают только то, что предоставляет тюрьма. Общинная система позволяет им получить лучшую еду и товары".
"Дома" редко конфликтуют друг с другом, так как это приводит к их наказанию.
Жизнь для женщин не сильно отличается. Спальные помещения вмещают в два или три раза больше заключенных, чем должны. Женщины просыпаются, моются, едят и строятся для пения гимна страны. Работы для женщин обычно "традиционно женские" – они занимаются шитьем, работают парикмахерами и делают тайский массаж.
Однако, как и в мужских тюрьмах, плохое управление означает, что заключенные не всегда получают необходимые вещи, включая продукты для женской гигиены.
Пронтип говорит, что заключенные получают бесплатные прокладки и основные туалетные принадлежности в больших партиях дважды в год, но охранники время от времени обыскивают их небольшие шкафчики и изымают "лишнее". Нельзя хранить больше двух единиц каждого предмета, так как они могут использоваться в качестве тюремной валюты.
Также плохая система управления отходами приводит к тому, что множество использованных гигиенических прокладок забивают унитазы и канализацию. Что еще хуже, тысячам заключенных разрешается использовать туалеты только в определенное время.
Как Рангсиман, так и Пронтип говорят, что основной проблемой для иностранных заключенных является языковой барьер. Охранники не говорят на английском или других языках, и их это не волнует. В результате иностранцы не могут получить доступ к определенным необходимым вещам и нуждаются в помощи со стороны других заключенных для написания жалоб, запросов медицинского обслуживания и так далее.
"Их не дискриминируют. Просто с ними никто не может поговорить, поэтому им приходится держаться вместе", – сказал Рангсиман.
Еще одной проблемой является их физические параметры. Переполненные камеры не имеют достаточно места, чтобы комфортно лечь. Западные люди, будучи выше большинства тайцев, испытывают трудности с засыпанием и должны быть особенно осторожны, чтобы их конечности не заходили на чью-то территорию.
Удивительно, но консульские отношения Таиланда с другими странами влияют на заключенных иностранцев. Пронтип сказала, что китайские заключенные, например, получают китайские газеты в рамках договора с их посольством и обычно освобождаются под залог посольства. Христианских заключенных, многие из которых африканцы, часто посещают миссионеры.
Многие тайцы считают, что жесткие условия в тюрьме помогают предотвратить повторное совершение преступлений после освобождения, даже если исследования говорят об обратном. Тайские тюрьмы – это не чистилище, а просто ад. Дегуманизация осужденных не исправляет их.
"Это не помогает. Совсем не помогает," – подчеркнула Пронтип. "Это не гарантирует, что люди, отбывающие свой срок, почувствуют угрызения совести. Нет системы исправления, чтобы заставить их осознать свои ошибки. Тюрьмы – это просто места, куда брошены люди на какой-то срок.
Бывших заключенных в обществе воспринимают плохо и дискриминируют. Им трудно найти работу и встать на ноги после выхода из тюрьмы. Когда общество не дает шанса исправиться, им приходится возвращаться к преступному образу жизни, и зловещий цикл продолжается.
Источник:
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Эту дурь про перевоспитание и заботу о преступниках оставьте.
Это мерзавцы и твари, которые убили, изнасиловали, ограбили людей, которые заведомо слабее их.
Раньше их запросто вешали, улучшали тем самым генофонд и спокойствие остальных членов общества.
Тюрьма изолирует преступника от общества в зависимости от тяжести преступления. Естественно чем хуже условия в тюрьме тем меньше хочется туда возвращаться, раз человек после отсидки не сделал выводы и опять пошел на преступление, значит ему понравилось в этом заведении. Поэтому я считаю что за тяжкие и особо тяжкие преступления 3й срок должен быть пожизненным. Общество должно жить в безопасности, патологические преступники должны быть изолированы от нормальных людей.