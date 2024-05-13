Ужасы тайской тюрьмы: что бывшие заключенные рассказывают о жизни за решеткой

24-летний тайский активист Рангсиман Ром, провёл непродолжительное время в печально известной Центральной тюрьме Клонг Прем. Выпускник университета Тхаммасат был заключен дважды. Первый раз – в июне 2015 года, когда он вместе с ещё 13 активистами был задержан за нарушение запрета на политические собрания. Второй раз – в июне 2016 года, когда его арестовали за кампанию против референдума. В обоих случаях он провел по 12 дней в тюрьме в ожидании суда перед освобождением.

Другой случай касается 28-летней девушки Пронтип Манконг, которая была освобождена по благосклонному указу королевского прощения за несколько месяцев до истечения её двухлетнего срока. Она была заключена после театрального выступления в 2013 году, которое было признано оскорбительным для монархии. Она была арестована и приговорена в 2014 году, и освобождена в 2016 году

Оба согласились рассказать подробнее о типичном дне в тайской тюрьме.