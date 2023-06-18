Паром со 120 пассажирами на борту загорелся в море у Филиппин

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Пожар на судне Esperanza Star начался на рассвете во время следования из филиппинской провинции Сикихор в провинцию Бохол.
Информации о пострадавших нет, проводится спасательная операция.
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