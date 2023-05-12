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В Архангельске спасли из пожара свинью, за жизнью которой кроется трогательная история одинокой пенсионерки

В Архангельске спасли из пожара свинью, за жизнью которой кроется трогательная история одинокой пенсионерки

Автор:
12 мая 2023 08:48
Сообщество : Животные
Метки: архангельск   история   милота   пожар   свинка   спасение   фото   
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В Архангельской многоэтажке начался пожар. Из горящей квартиры пожарные эвакуировали пенсионерку и её очень необычного питомца. На лестничной клетке пришлось приводить в чувство свинью.

В Архангельске из горящей квартиры эвакуировали... свинью под сотню килограмм. Спасатели откачивали животное прямо на лестничной клетке и некоторые соседи впервые познакомились с необычным питомцем пенсионерки.

Сосед Евгений спешил на помощь кошке или собаке, но увидел свинью.

В домовом чате написали, что начался пожар. Я поехал проверить, всё ли в порядке с кошкой, думал, может, есть смысл ее от задымления вынести. Я поднимался в квартиру, а свинью как раз вытащили на лестничную клетку. Она тяжело дышала, задыхалась.

Свинку, к счастью, откачали.

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Как оказалось, свинку зовут Милка. Она принадлежит пенсионерке, которая живёт на первом этаже. Лилиана Андреевна рассказала журналистам 29.ru, откуда у неё в квартире огромная свинья. Как оказалось, Милка для одинокой женщины больше, чем просто питомец.

Питомец мой — моя Милуня, живет со мной с 2016 года, когда мне Анечка, моя доченька ее купила. Она была совсем маленькая, трехмесячная. А потом Анечка погибла в 2017 году, и не то что бы я вынуждена... Должна я, понимаете... Мила выросла, конечно, большая, но всё равно я ее очень люблю.

Дочка пенсионерки погибла совсем молодая, ей было 26 лет. После её смерти у Лилианы Андреевны осталась только свинка Милка.

Как оказалось, Милку купили как мини-пига (порода крошечных свиней), но она выросла в обычную, большую свинью.

Они вырастают... Их снимают их для фото маленькими, но они потом становятся большими. Вы знаете... Я так ее люблю, что мне комфортно. Но другим, может, и не будет. Я что хочу сказать. Если для забавы — лучше не берите. Лучше котика возьмите.

Женщина живёт в двухкомнатной квартире. В одной комнате склад, а в другой она с питомицей. В комнате-складе и произошел пожар. Как признается наша собеседница, там она хранит не только вещи, но и продукты, которые покупает про запас. О финансах говорит неохотно, но на жизнь при всех ее испытаниях не жалуется. Откуда взялся огонь Лилиана Андреевна даже не представляет.

— А оттуда вот такой дымище! — размашисто показывает руками. — Я выбежала. А там эмчеэсники. Я говорю: «Вынесите мою Милу»! Я и сама туда рвалась, они меня не пускали. Потом вытащили, дали ей кислородный баллон... И Милочку мою спасли.

Когда мы прибыли на место, жильцы сразу сообщили, что в квартире находится свинья, предупредили, что она агрессивная. На лестничной клетке стояла женщина, просила спасти поросенка, — рассказывает Михаил Федорков, пожарный 1-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Архангельской области. — Звеном ГДЗС мы вошли в квартиру, помещения были уже очень сильно задымлены. Услышали хрип в одной из комнат, там нашли ее. Хотя свинья надышалась дымом, нашла в себе силы, чтобы попытаться нас покусать, - рассказывают спасатели.

Многие соседи даже не догадывались о том, что с ними по соседству живёт свинья — она никак не дает о себе знать и никому не мешает. Другие знают историю пенсионерки и сочувствуют ей.

У нее дочка умерла, остался маленький поросенок. Она его воспитывала, он вырос такой большой. Давненько уже [живут так], — рассказал житель девятого этажа из этого подъезда.

Сейчас с Милкой всё хорошо, неравнодушные соседи вызвали ветеринара. Теперь жители дома знают историю Лилианы Андреевны и хотят ей помочь.


Источник:

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Метки: архангельск   история   милота   пожар   свинка   спасение   фото   
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1  комментарий
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Оксид Бетона Полчаса назад
Рано вытащили, не дожарилась! Потом бы всем домом жрали бы, нахваливали.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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