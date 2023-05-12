В Архангельске спасли из пожара свинью, за жизнью которой кроется трогательная история одинокой пенсионерки

Как оказалось, свинку зовут Милка. Она принадлежит пенсионерке, которая живёт на первом этаже. Лилиана Андреевна рассказала журналистам 29.ru, откуда у неё в квартире огромная свинья. Как оказалось, Милка для одинокой женщины больше, чем просто питомец.

Питомец мой — моя Милуня, живет со мной с 2016 года, когда мне Анечка, моя доченька ее купила. Она была совсем маленькая, трехмесячная. А потом Анечка погибла в 2017 году, и не то что бы я вынуждена... Должна я, понимаете... Мила выросла, конечно, большая, но всё равно я ее очень люблю.

Дочка пенсионерки погибла совсем молодая, ей было 26 лет. После её смерти у Лилианы Андреевны осталась только свинка Милка.

Как оказалось, Милку купили как мини-пига (порода крошечных свиней), но она выросла в обычную, большую свинью.