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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 479 постов • 26 подписчиков подписаться
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У берегов Нидерландов загорелось судно с 3 тысячами автомобилей на борту

У берегов Нидерландов загорелось судно с 3 тысячами автомобилей на борту

Автор:
26 июля 2023 15:00
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Fremantle Highway   Видео   Нидерланды   береговая охрана   пожар   судно   тушение пожара   электромобиль   
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По предварительной версии причиной пожара стал один из электромобилей.

На судне Fremantle Highway, находившемся в 27 км от города Амеланд (Нидерланды) около полуночи начался пожар. Экипаж из 23 человек на борту попытался своими силами потушить огонь, но безуспешно.


Было принято решение эвакуировать людей с помощью вертолёта и лодок, однако один человек во время спасательной операции погиб. Еще 16 членов экипажа отравились угарным газом, получили ожоги, переломы и были доставлены в местные клиники. Сейчас на корабле нет ни одного человека.


Между тем, охваченное огнём судно пыталась тушить береговая команда, но не слишком успешно. Спасатели не хотят, чтобы на корабль попало много воды. Это сделает его тяжелее и увеличит риск затопления, хотя такая возможность вовсе не исключена.


Судно пока остаётся на плаву. Его удалось зацепить буксиром. Это поможет предотвратить его дрейф и освободит торговые маршруты для других кораблей.

Известно, что Fremantle Highway, направлялся из Германии в Египет. На его борту находилось 2857
автомобилей, в том числе, 25 - с электродвигателями. По предварительной версии, пожар как раз и начался на одной из таких машин и быстро распространился.


По сообщениям в СМИ, владеет судном японская компания Shoei Kisen Kaisha, а в настоящее время оно находится в аренде у судоходной компании K Line, поэтому ответственность за судьбу Fremantle Highway всё-таки несут они. В Нидерландах сообщают, что попытаются спасти судно (или то, что от него остается после пожара), но сейчас важно хотя бы локализовать огонь. Попытка связаться с обеими компаниями (владельцем и арендатором) успеха не имела.


Источник:

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Метки: Fremantle Highway   Видео   Нидерланды   береговая охрана   пожар   судно   тушение пожара   электромобиль   
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13  комментариев
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11k
Copycat 2 часа назад
Только на днях с другом обсуждал о том как хорошо горят эти автомобили
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26k
Влад Полчаса назад
Зато как экологично горит.
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7k
Marlboro 48 минут назад
Наверное был Mercedes Benz EQE пару дней назад спалил какой-то американке гараж. А тут целое судно. Ну ничего.. на то и страхуют грузы.
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16k
_delphin_ 48 минут назад
Грета, наверное, довольна.
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60k
pynh 49 минут назад
Вот и пригодился ёмобиль
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
может не авто..а Бредли..тада хусим
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5k
Горожанин Час назад
Судя по фото и масштабам судна - автомобили, должно быть, для детского катания)
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4k
MPEG-8 Час назад
Топить будут скорее всего.
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10k
JeanLuk Час назад
Водой литиевые аккумуляторы? Ну-ну
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5k
Трям 2 часа назад
Все идет по плану. Немцы сейчас столько стоят (даже там), что ни один нормальный человек его не купит. Только наши трилиардеры могут себе позволить. А так спалили - получили страховку. Словно оптовая продажа ))
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