У берегов Нидерландов загорелось судно с 3 тысячами автомобилей на борту

По сообщениям в СМИ, владеет судном японская компания Shoei Kisen Kaisha, а в настоящее время оно находится в аренде у судоходной компании K Line, поэтому ответственность за судьбу Fremantle Highway всё-таки несут они. В Нидерландах сообщают, что попытаются спасти судно (или то, что от него остается после пожара), но сейчас важно хотя бы локализовать огонь. Попытка связаться с обеими компаниями (владельцем и арендатором) успеха не имела.