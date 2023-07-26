У берегов Нидерландов загорелось судно с 3 тысячами автомобилей на борту

По предварительной версии причиной пожара стал один из электромобилей.
На судне Fremantle Highway, находившемся в 27 км от города Амеланд (Нидерланды) около полуночи начался пожар. Экипаж из 23 человек на борту попытался своими силами потушить огонь, но безуспешно.
Было принято решение эвакуировать людей с помощью вертолёта и лодок, однако один человек во время спасательной операции погиб. Еще 16 членов экипажа отравились угарным газом, получили ожоги, переломы и были доставлены в местные клиники. Сейчас на корабле нет ни одного человека.
Между тем, охваченное огнём судно пыталась тушить береговая команда, но не слишком успешно. Спасатели не хотят, чтобы на корабль попало много воды. Это сделает его тяжелее и увеличит риск затопления, хотя такая возможность вовсе не исключена.
Судно пока остаётся на плаву. Его удалось зацепить буксиром. Это поможет предотвратить его дрейф и освободит торговые маршруты для других кораблей.
Известно, что Fremantle Highway, направлялся из Германии в Египет. На его борту находилось 2857
автомобилей, в том числе, 25 - с электродвигателями. По предварительной версии, пожар как раз и начался на одной из таких машин и быстро распространился.
По сообщениям в СМИ, владеет судном японская компания Shoei Kisen Kaisha, а в настоящее время оно находится в аренде у судоходной компании K Line, поэтому ответственность за судьбу Fremantle Highway всё-таки несут они. В Нидерландах сообщают, что попытаются спасти судно (или то, что от него остается после пожара), но сейчас важно хотя бы локализовать огонь. Попытка связаться с обеими компаниями (владельцем и арендатором) успеха не имела.
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