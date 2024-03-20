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На борту траулера "Капитан Лобанов" под Калининградом погибли и пострадали моряки

На борту траулера "Капитан Лобанов" под Калининградом погибли и пострадали моряки

Автор:
20 марта 2024 10:11
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Калининград   Капитан Лобанов   ЧП   взрыв   пожар   порт   судно   
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На борту промыслового судна произошёл взрыв, после которого случился пожар.

Вчера, 19 марта, под Калининградом на борту траулера "Капитан Лобанов" случилось ЧП: произошёл взрыв, затем судно загорелось.


На борту загруженного рыбой траулера в тот момент находились семь человек. Судно вышло из города Светлый и направлялось в Балтийск, но до места не дошло.


Экипаж не смог самостоятельно потушить возгорание и в 10:50 (9:50 по Москве) подал сигнал бедствия, после чего к траулеру поспешили спасатели.


Вчера агентство ТАСС сообщало о смерти одного моряка, два человека считались пропавшими без вести. Сегодня же Телеграм-канал SHOT опубликовал полный список погибших и пострадавших:

Павел Р. — капитан, погиб мгновенно от взрыва

Илья Л. — сгорел в каюте

Олег О. — сгорел в каюте

Алексей Р. — старший механик, в больнице в тяжёлом состоянии

Дмитрий К. — лёгкие ожоги

Денис Ф. — лёгкие ожоги

Студент-курсант — лёгкие ожоги.


Из 7 членов экипажа, удалось спастись четверым: оин из них с легкими ожогами направлен на амбулаторное лечение, трое находятся в клиниках. Среди пострадавших - сын владельца судна. Гендиректор компании ООО «Морская Фирма "Сталактит"». Денис Парфенюк сообщил, что его 19-летний сын проходил на траулере практику. Его с легкими травмами отпустили домой лечиться амбулаторно.




Судно, по сообщению властей, отбуксировали к берегу в порт. Дальнейшая судьба его пока неизвестна - сейчас следствие будет устанавливать причины взрыва и пожара на борту. Кстати, официального подтверждения о гибели трёх моряков еще нет. Известно лишь, что Калининградская область выделит 1 млн рублей семье погибшего при пожаре на траулере "Капитан Лобанов" и по 500 тыс пострадавшим - об этом сообщали вчера власти региона. Сам владелец судна, который, казалось бы, должен знать больше других, ЧП не комментирует

О возможных причинах взрыва он говорить отказался. «В ситуации ещё до конца не разобрались, выясняем, что произошло. Возможно, что-то смогу ответить дня через два»


Кстати, ЧП на траулере случались и ранее. Три года назад "Капитан Лобанов" завалился набок при спуске на воду, после чего частично затонул. Тогда никто не пострадал.

Источник:

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Метки: Ynews   Калининград   Капитан Лобанов   ЧП   взрыв   пожар   порт   судно   
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4  комментария
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Hard.NET 2 часа назад
Хочется взять - и уе64ть ТС словарём по голове.... А ребят жалко, досадная случайность.
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3k
Едондер пуп 45 минут назад
А что хоть чисто теоретически могло так взорваться на промысловом судне?
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6k
Харон ( Χάρων) 2 часа назад
Подправьте заголовок...
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944
Чендлер 2 часа назад
Ох-уж эти тайны и секреты во всех "новостях".. ((
Людей - жалко.
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