На борту траулера "Капитан Лобанов" под Калининградом погибли и пострадали моряки

Экипаж не смог самостоятельно потушить возгорание и в 10:50 (9:50 по Москве) подал сигнал бедствия, после чего к траулеру поспешили спасатели.





Вчера агентство ТАСС сообщало о смерти одного моряка, два человека считались пропавшими без вести. Сегодня же Телеграм-канал SHOT опубликовал полный список погибших и пострадавших:

Павел Р. — капитан, погиб мгновенно от взрыва

Илья Л. — сгорел в каюте

Олег О. — сгорел в каюте

Алексей Р. — старший механик, в больнице в тяжёлом состоянии

Дмитрий К. — лёгкие ожоги

Денис Ф. — лёгкие ожоги

Студент-курсант — лёгкие ожоги.





Из 7 членов экипажа, удалось спастись четверым: оин из них с легкими ожогами направлен на амбулаторное лечение, трое находятся в клиниках. Среди пострадавших - сын владельца судна. Гендиректор компании ООО «Морская Фирма "Сталактит"». Денис Парфенюк сообщил, что его 19-летний сын проходил на траулере практику. Его с легкими травмами отпустили домой лечиться амбулаторно.







