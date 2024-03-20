На борту траулера "Капитан Лобанов" под Калининградом погибли и пострадали моряки

На борту промыслового судна произошёл взрыв, после которого случился пожар.
Вчера, 19 марта, под Калининградом на борту траулера "Капитан Лобанов" случилось ЧП: произошёл взрыв, затем судно загорелось.
На борту загруженного рыбой траулера в тот момент находились семь человек. Судно вышло из города Светлый и направлялось в Балтийск, но до места не дошло.
Экипаж не смог самостоятельно потушить возгорание и в 10:50 (9:50 по Москве) подал сигнал бедствия, после чего к траулеру поспешили спасатели.
Вчера агентство ТАСС сообщало о смерти одного моряка, два человека считались пропавшими без вести. Сегодня же Телеграм-канал SHOT опубликовал полный список погибших и пострадавших:
Павел Р. — капитан, погиб мгновенно от взрыва
Илья Л. — сгорел в каюте
Олег О. — сгорел в каюте
Алексей Р. — старший механик, в больнице в тяжёлом состоянии
Дмитрий К. — лёгкие ожоги
Денис Ф. — лёгкие ожоги
Студент-курсант — лёгкие ожоги.
Из 7 членов экипажа, удалось спастись четверым: оин из них с легкими ожогами направлен на амбулаторное лечение, трое находятся в клиниках. Среди пострадавших - сын владельца судна. Гендиректор компании ООО «Морская Фирма "Сталактит"». Денис Парфенюк сообщил, что его 19-летний сын проходил на траулере практику. Его с легкими травмами отпустили домой лечиться амбулаторно.
Судно, по сообщению властей, отбуксировали к берегу в порт. Дальнейшая судьба его пока неизвестна - сейчас следствие будет устанавливать причины взрыва и пожара на борту. Кстати, официального подтверждения о гибели трёх моряков еще нет. Известно лишь, что Калининградская область выделит 1 млн рублей семье погибшего при пожаре на траулере "Капитан Лобанов" и по 500 тыс пострадавшим - об этом сообщали вчера власти региона. Сам владелец судна, который, казалось бы, должен знать больше других, ЧП не комментирует
О возможных причинах взрыва он говорить отказался. «В ситуации ещё до конца не разобрались, выясняем, что произошло. Возможно, что-то смогу ответить дня через два»
Кстати, ЧП на траулере случались и ранее. Три года назад "Капитан Лобанов" завалился набок при спуске на воду, после чего частично затонул. Тогда никто не пострадал.
Источник:
- Мощный взрыв и последующий пожар уничтожили автомойку в Ижевске
- В Китае контейнеровоз снёс часть моста в Гуанчжоу
- Как выглядит взрыв 60 тонн газа: в столице Монголии взлетел на воздух огромный газовоз
- 18 человек пострадали при взрыве в котельной в тувинском городе Шагонар
- В Швеции взорвался новый аквапарк прямо на глазах у прохожих
Людей - жалко.