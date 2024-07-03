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Сбежавшие гвардейские лошади в приступе паники пронеслись по Лондону

Сбежавшие гвардейские лошади в приступе паники пронеслись по Лондону

Автор:
03 июля 2024 15:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   видео с животными   гвардейская лошадь   дворцовая кавалерия   лондон   ничего себе   сбежавшая лошадь   сбежавшие лошади   
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Шесть лошадей Дворцовой кавалерии, освободившись от своих наездников, устроили хаос в центре Лондона, промчавшись в слепой панике по улицам. Похожий инцидент уже был в апреле: тогда три гвардейские лошади сбежали и попали в ДТП.

На этот раз шесть лошадей из того же полка проводили учения в Найтсбридже. Одна из них испугалась лондонского автобуса. Испуганная лошадь отвязалась и понесла, за ней поскакали остальные, сбросив своих наездников.

Лошади метались по улицам, врезаясь в машины. Очевидцы описывали, как одно из животных на полном скаку врезалось в капот такси на перекрестке.

Животные бросились с Севилл-стрит на Саут-Итон-плейс, где одну лошадь удалось поймать. Две лошади продолжили движение к Воксхолл-Бридж через Белгрейв-роуд, после чего были остановлены. На карте также показано место инцидента, случившегося в апреле, — Уилтон Кресент.

Военные и полиция объединили усилия, чтобы остановить разбушевавшихся лошадей. Одну из них удалось поймать на Саут-Итон-плейс, а остальные были остановлены на Воксхолл-Бридж.

К счастью, все лошади были собраны и возвращены в казармы Гайд-парка к 9.55 утра. Одна из них получила незначительные повреждения, но не нуждается в лечении. Солдаты, сопровождавшие лошадей, не пострадали.

Этот инцидент поднял вопросы о безопасности проведения учений с военными лошадьми в оживленных городских районах. Представитель армии заявил, что проводится расследование, чтобы установить причины паники лошадей.

Этот инцидент произошел менее чем через два месяца после того, как три другие лошади Дворцовой кавалерии вырвались на свободу во время учений в Белгравии.

Они получили серьезные травмы после столкновения с автомобилями.

Все три лошади вернулись в строй после восстановления, но инцидент заставил многих усомниться в безопасности продолжения проведения учений с лошадьми в центре Лондона.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   видео с животными   гвардейская лошадь   дворцовая кавалерия   лондон   ничего себе   сбежавшая лошадь   сбежавшие лошади   
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4  комментария
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11k
Trenzel2003 11 минут назад
Да, традиция. Но эти традиции пора менять!!! Современные города не место для лошадей. Где им тесно. Где им страшно. Где много идиотов людей.
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Григорий Бабкин Полчаса назад
По-ходу беженцев из Казахстана увидели. Не хотят в колбасу.
Белое лошадко жалко. Всё поранилось.
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17k
Алексей Полчаса назад
Похоже есть шутник с ультразвуковым свистком для собак... лошади его то же чутко воспринимают, а человеческое ухо нет.
Было не так давно - лошадь гвардейца скинула при схожих обстоятельствах....
Читаем Дика Френсиса.
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Мультголова
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