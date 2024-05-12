И пригласили его в республику Гвинея-Бисау.
10 мая президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл в Чечню. Цель визита - укрепление международных отношений и развитие сотрудничества. Глава африканского государства встретился с Рамзаном Кадыровым, посетил Мемориальный комплекс Славы в Грозном и Российский Университет спецназа (РУС).
Куратор РУС - Адам Кадыров, сын главы республики. Также он возглавляет службу безопасности своего отца.
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На территории РУС гости также остались под большим впечатлением от навыков владения оружием куратора РУС, начальника отдела обеспечения безопасности Главы ЧР Адама Кадырова. Гости попросили его преподать уроки стрельбы для них и военных их страны на территории РУС, а также пригласили для совместных тренировок в Республику Гвинея-Бисау, - сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Фрагменты встречи Адама Кадырова с членами иностранной делегации:
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16-летний Адам Кадыров стал куратором Университета спецназа в апреле.
По просьбе дорогого брата, руководителя РУС Байбетара Вайханова, я принял решение назначить Адама Кадырова куратором РУС. Он тесно знаком с деятельностью знаменитого университета поэтому я считаю, что отлично справится с возложенными обязанностями, - рассказал тогда его отец.
Перед тем, как гости отправились домой, они пообещали главе Чечни построить в своей столице проспект имени Ахмата Кадырова. Улицы, посвящённые первому президенту Чечни, есть в столичном Южном Бутово, в Махачкале и в израильском поселении Абу-Гош.
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Правильно. Отправить его в Африку и там оставить.