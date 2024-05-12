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Адама Кадырова попросили преподать уроки стрельбы военным из Африки

Адама Кадырова попросили преподать уроки стрельбы военным из Африки

Автор:
12 мая 2024 15:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Адам Кадыров   Видео   гвинея-бисау   делегация   приглашение   спезназ   стрельба   урок   
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И пригласили его в республику Гвинея-Бисау.

10 мая президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл в Чечню. Цель визита - укрепление международных отношений и развитие сотрудничества. Глава африканского государства встретился с Рамзаном Кадыровым, посетил Мемориальный комплекс Славы в Грозном и Российский Университет спецназа (РУС).

Куратор РУС - Адам Кадыров, сын главы республики. Также он возглавляет службу безопасности своего отца.

На территории РУС гости также остались под большим впечатлением от навыков владения оружием куратора РУС, начальника отдела обеспечения безопасности Главы ЧР Адама Кадырова. Гости попросили его преподать уроки стрельбы для них и военных их страны на территории РУС, а также пригласили для совместных тренировок в Республику Гвинея-Бисау, - сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Фрагменты встречи Адама Кадырова с членами иностранной делегации:

16-летний Адам Кадыров стал куратором Университета спецназа в апреле.

По просьбе дорогого брата, руководителя РУС Байбетара Вайханова, я принял решение назначить Адама Кадырова куратором РУС. Он тесно знаком с деятельностью знаменитого университета поэтому я считаю, что отлично справится с возложенными обязанностями, - рассказал тогда его отец.

Перед тем, как гости отправились домой, они пообещали главе Чечни построить в своей столице проспект имени Ахмата Кадырова. Улицы, посвящённые первому президенту Чечни, есть в столичном Южном Бутово, в Махачкале и в израильском поселении Абу-Гош.

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Метки: Адам Кадыров   Видео   гвинея-бисау   делегация   приглашение   спезназ   стрельба   урок   
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2k
Damvrot Hohlam Полчаса назад
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237
ya da Минуту назад
Клоуны еб@ные
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29k
ПаганецЪ 8 минут назад
(C) И пригласили его в республику Гвинея-Бисау. (/C)

Правильно. Отправить его в Африку и там оставить.
Ссылка youtu.be
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17k
ss 21 минуту назад
Так он ещё и знатный снайпер!
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20k
Bill 23 минуты назад
И чё, и чё, и чё? Стреляет он, действительно, очень даже неплохо.
Ссылка www.youtube.com
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273
Ден Bill 6 минут назад
То,что мишени падают ещё не значит что он в них попадает
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7k
pinbalist 24 минуты назад
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Гвоздь Полчаса назад
"маразм крепчал"
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August
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