Модели и простые труженицы: как выглядели советские девушки в прекрасных 80-х

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Это были наши 80-е - прекрасное для многих время, в которое так иногда хочется вернуться. В данном посте немного понастольгируем по девушкам того периода. Какими-то другими они были, согласны?
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7. Советские девушки фотографируются для журнала Playboy в Москве на Красной площади, 1989 год
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Помню, как я тогда удивился, что у неё рот "квадратный"!
Хотя действительно казалась красавицей. Где она сейчас?!