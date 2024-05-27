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Модели и простые труженицы: как выглядели советские девушки в прекрасных 80-х

Модели и простые труженицы: как выглядели советские девушки в прекрасных 80-х

Автор:
27 мая 2024 08:40
Сообщество : СССР
Метки: 80-е   СССР   девушки   красота   ностальгия   ретро   
1565
15

Это были наши 80-е - прекрасное для многих время, в которое так иногда хочется вернуться. В данном посте немного понастольгируем по девушкам того периода. Какими-то другими они были, согласны?

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Метки: 80-е   СССР   девушки   красота   ностальгия   ретро   
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3  комментария
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15k
Евгений Час назад
"Мисс СССР" или всё-таки "Московская красавица"?
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5k
Искандер 5 минут назад
2. Первая "Мисс СССР" Мария Калинина.
Помню, как я тогда удивился, что у неё рот "квадратный"!
Хотя действительно казалась красавицей. Где она сейчас?!
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11k
Vacony Полчаса назад
НА 3 фотке Гаврилова ) Привет Уральским пельменям
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Richard
  • Дата регистрации: 18.06.2018
  • 1058 постов (1103 в горячем)

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