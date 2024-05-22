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20 ностальгических снимков для тех, кто родился в 20 веке

20 ностальгических снимков для тех, кто родился в 20 веке

Автор:
22 мая 2024 13:28
Сообщество : Жизнь в США
Метки: 50-е   60-е   70-е   80-е   90-е   ностальгия   разные поколения   снимки из прошлого   старшее поколение   фото 20 век   
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Чтобы осознать, насколько круты представители старшего поколения по сравнению с нынешней молодежью, необязательно было жить в 50-е, 60-е, 70-е и так далее. Достаточно посмотреть фотографии тех лет, которых, к счастью, сохранилось великое множество.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 50-е   60-е   70-е   80-е   90-е   ностальгия   разные поколения   снимки из прошлого   старшее поколение   фото 20 век   
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14  комментариев
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1k
DuckTales 2 часа назад
Снимки конечно прекрасные, но это ностальгия для кого ?
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31k
Serg2001 2 минуты назад
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26k
sssss3 Час назад
Куйли ностальгировать, клонируйте уже хоть Джулию Робертс.
А оо овец они клонируют.....
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9k
ишты 2 часа назад
Снимки интересные - это да, но я жил в СССР, а не в пендосии, поэтому ностальгию они не вызывают. (Как уже справедливо отметили некоторые комментаторы).
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21k
Александр 2 часа назад
По мнению автора тут сидят одни ностальгирующие американцы?
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7k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Моника лучшая
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1k
Anatolij 2 часа назад
Кто все эти люди?
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1859 постов (1774 в горячем)

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