20 ностальгических снимков для тех, кто родился в 20 веке

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Чтобы осознать, насколько круты представители старшего поколения по сравнению с нынешней молодежью, необязательно было жить в 50-е, 60-е, 70-е и так далее. Достаточно посмотреть фотографии тех лет, которых, к счастью, сохранилось великое множество.
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6. Джонни Кэш и Элтон Джон изображают друг друга на шоу "SNL" в 1982 году (Элтон в роли музыканта, Джонни в роли ведущего)
13. Тимоти Тредуэлл — «Человек-гризли», который считал, что может жить с медведями. Пока они его не убили. Снимок конца 90-х годов
14. «Моя панк/гранж мама в начале 90-х (и да, она была на концерте Nirvana еще до того, как они стали известными)»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: 50-е 60-е 70-е 80-е 90-е ностальгия разные поколения снимки из прошлого старшее поколение фото 20 век
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А оо овец они клонируют.....
Мальчик Толя, 46 годиков.
И, да одно время нравился Джим Моррисон.
Ну и, во-первых, было сказано "Кто ВСЕ эти люди". А оказывается знакомые таки есть?
И, во-вторых, смысл просмотра, лично для меня, и есть в том, чтобы получить новую информацию. Смотреть одни и те же фотографии, одних и тех же людей, для меня не особо интересно.