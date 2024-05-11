Народ гереро: почему это африканское племя носит старинные европейские платья и немецкие мундиры?

Как немцы африканцев сперва нарядно переодели, а потом чуть под корень не уничтожили.
Продолжаем наши африканские путешествия. И сегодня мы, дорогие друзья, снова в Намибии. Изучаем крайне интересный местный народ гереро (овагереро), что обожает носить вполне себе старинные псевдоевропейские одежды. Вот такие:
Сейчас объясню почему. Устраивайтесь поудобнее, читаем :)
Итак, сами гереро. 200-тысячный народ группы банту. Вместе с остальными соплеменниками перебравшийся из центральной Африки в южную где-то около тысячи-полторы лет тому назад.
Гереро, мои дорогие, ни в коем случае не стоит путать с другими южноафриканскими земляками - готтентотами (кой) и бушменами (сан). То вообще другая раса - капоидная, а не негроидная.
Ближайшая же родня негров-гереро - это племя химба, то самое где дамы любят щеголять в одних мини-юбочках, обмазываясь особым кремом.
Вообще, химба и гереро это по сути один народ и есть, с одним и тем же языком очигереро. Но на собственно гереро в конце XIX-го столетия оказали существенное влияние захватившие Намибию немецкие колонисты.
У народа гереро выкупил их землю за бесценок кайзеровский колонист Адольф Людериц. Немецкие поселенцы нередко потом нанимали оставшихся без дела гереро на поденную работу в свои дома.
Мужчины гереро работали у немцев на хозяйстве и строительстве домов. Дамы гереро нанимались трудиться в сами фрицевские дома.
Гереро на тот момент еще недавно бегали с копьями в одних набедренных повязках, пасли по саванне скотину. Добропорядочные фрау и фройлян, ясно дело, оставалась в глубоком шоке от вида ню своих новых служанок. И тут же старательно переодевали работниц в свои же нарядные платья из старых сундуков - чтоб все прилично было, и чтоб немецкие мужья не засматривались на прелести кексапильно растелешенных туземок чернокожих...
В итоге, европейская одежда так понравилась женщинам народа гереро, что стала восприниматься как символ богатства и зажиточности. Ведь служанки то в немецких домах неплохо жили, много получали. Каждая герерка хотела на служанку быть похожей! А там уже и национальной такая одежда враз стала.
Сегодня женщины гереро этим шумящим викторианским платьям еще и особый смысл предали. Например, чем больше подъюбников у платья - тем старше и значимее его обладательница, тем больше у нее детей. А сами платья по африканской традиции стали очень-очень яркими.
На голове герерки носят и вот такие изящные шляпки (отчикайва), своими двумя "рожками" символизирующие коров. Весьма почитаемых гереро и химба животных. Шляпки нередко делаются с набивкой из старых газет. Такой вот своеобразный талисман на счастье получается :)
В начале XX-го столетия гереро подняли против немецких захватчиков крупное восстание. У убитых кайзеровских солдат африканцы забирали себе их мундиры. Во-первых, потому что немецкая униформа добрая-качественная. Во-вторых, потому что верили гереро - смелость и доблесть убитых врагов к ним с этой одеждой перейдет.
Немцы тогда жестоко подавили мятеж гереро, убив почти 2/3 племени. Однако гереро выжили. Тем более, что вскоре Намибия по итогам первой мировой отошла к более лояльным британцам, остановившим в 1915-м году геноцид гереро. А там уже и независимости Намибия добилась постепенно.
Однако мундиры, пошитые по образцу немецких и вообще европейских начала XX-го века, по сей день у мужчин гереро - своеобразный показатель собственной крутости. Состоятельные гереро любят такой псевдовоенной униформой щегольнуть на камеру в значимые даты.
Исторические реконструкторы прямо. Иногда даже каски с рожками не забывают.
Вот такой сложился на юге Африке изящный ансамбль: мужчины - в старых немецких мундирах, женщины - в вычурных платьях викторианской эпохи :)
Отмечу, что все же многие гереро, отдают предпочтение более современной европейской одежде. Времена, они ведь ох как быстро меняются.
Однако именно такое допотопное платье юная герерка в день посвящения непременно получит от родни в знак своей принадлежности к миру взрослых. А в значимый праздник, например, на чью-то свадьбу, настоящая герерка обязательно наденет то самое платье прабабушкиной моды...
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