Народ гереро: почему это африканское племя носит старинные европейские платья и немецкие мундиры?

У народа гереро выкупил их землю за бесценок кайзеровский колонист Адольф Людериц. Немецкие поселенцы нередко потом нанимали оставшихся без дела гереро на поденную работу в свои дома.

Мужчины гереро работали у немцев на хозяйстве и строительстве домов. Дамы гереро нанимались трудиться в сами фрицевские дома.

Гереро на тот момент еще недавно бегали с копьями в одних набедренных повязках, пасли по саванне скотину. Добропорядочные фрау и фройлян, ясно дело, оставалась в глубоком шоке от вида ню своих новых служанок. И тут же старательно переодевали работниц в свои же нарядные платья из старых сундуков - чтоб все прилично было, и чтоб немецкие мужья не засматривались на прелести кексапильно растелешенных туземок чернокожих...

В итоге, европейская одежда так понравилась женщинам народа гереро, что стала восприниматься как символ богатства и зажиточности. Ведь служанки то в немецких домах неплохо жили, много получали. Каждая герерка хотела на служанку быть похожей! А там уже и национальной такая одежда враз стала.