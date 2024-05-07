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Монах испробовал на детях чудодейственные амулеты, но они не сработали, и дети получили ожоги

Монах испробовал на детях чудодейственные амулеты, но они не сработали, и дети получили ожоги

Автор:
07 мая 2024 12:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   история   люди   монах   ожоги   фото   чудодейственные амулеты   
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Жители провинции Сукхотай (Таиланд) подали в суд на монаха из храма Као Рэ, а началось с того, что супруги заметили ожог на тыльной стороне кисти своего 13-летнего сына.

Мальчик рассказал, что они с друзьями играли в храме, когда к ним подошёл 70-летний монах по имени Бунсонг и предложил по 200 бат (5,44 долларов) за помощь в тестировании амулетов. Дети рассудили, что деньги лишними не бывают, и согласились. Оказывается, монах изготавливал некие чудодейственные амулеты, якобы обладавшие целебной и защитной силой. Сначала он попросил мальчиков подержать магические предметы в руке, а после вылил немного кислоты на тыльную сторону их кистей. Но чуда не произошло, что и подтвердили ожоги на детских руках.


Родители одного из пострадавших мальчиков рассказали, что представители храма связались с ними и предложили возместить лечение и ущерб, но им этого мало. Они хотят, чтобы Бунсонг публично повинился — правда, пока монах отказывается общаться с кем-либо, кроме полиции. Как ни удивительно, но немало местных жителей осуждают людей, подавших жалобу на священника. Шумиха, которую они подняли, вредит репутации храма. А один мужчина по имени Чай настаивает, что амулеты Бунсонга работают. Он и сам проходил тестирование с кислотой, но никакого ожога не получил.

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Метки: в мире   история   люди   монах   ожоги   фото   чудодейственные амулеты   
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Григорий Бабкин 3 минуты назад
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 2999 постов (2916 в горячем)

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