Монах испробовал на детях чудодейственные амулеты, но они не сработали, и дети получили ожоги

Родители одного из пострадавших мальчиков рассказали, что представители храма связались с ними и предложили возместить лечение и ущерб, но им этого мало. Они хотят, чтобы Бунсонг публично повинился — правда, пока монах отказывается общаться с кем-либо, кроме полиции. Как ни удивительно, но немало местных жителей осуждают людей, подавших жалобу на священника. Шумиха, которую они подняли, вредит репутации храма. А один мужчина по имени Чай настаивает, что амулеты Бунсонга работают. Он и сам проходил тестирование с кислотой, но никакого ожога не получил.