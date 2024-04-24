Питер? Ленинград? Расчленинград!

1218
16
Что приходит на ум первое, когда слышишь слово Санкт-Петербург? Расчленёнка, солевые наркоманы и серые будни... Но, в первую очередь, конечно, расчленёнка.
×
5. Не одной расчленёнкой славится Питер
Источник:
Ссылки по теме:
- Пост о Расчленинбурге — северной столице
- 25 известных брендов, которые изначально назывались совсем по-другому
- Мастера аббревиатур и сокраще...
- В Петербурге на улицу кто-то вынес пианино, и прохожие доказали, что живут в культурной столице
- Нейминг: 20 примеров, когда над Великим и Могучим вдоволь поиздевались
Новости партнёров
реклама
Но все равно весело