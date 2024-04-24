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Питер? Ленинград? Расчленинград!

Питер? Ленинград? Расчленинград!

Автор:
24 апреля 2024 22:41
Сообщество : Юмор
Метки: Санкт-Петербург   Северная-столица   культурная столица   ленинград   название   расчленёнка   
1218
16
Что приходит на ум первое, когда слышишь слово Санкт-Петербург? Расчленёнка, солевые наркоманы и серые будни... Но, в первую очередь, конечно, расчленёнка.
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Метки: Санкт-Петербург   Северная-столица   культурная столица   ленинград   название   расчленёнка   
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13  комментариев
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13k
Света 52 минуты назад
"Что приходит на ум первое, когда слышишь слово Санкт-Петербург?" Мне приходит на ум: Эрмитаж, Невский проспект, Мосты, Нева, история страны... А таким дебилам как автор может и расчленёнка. Понимаю что есть чёрный юмор, но так как это подано в данном посте автором... Унизительно для города и жителей, да и для страны в целом.
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Gavanskiy 12 минут назад
Премерзкий пост. Я - семидесятилетний ленинградец, люблю и понимаю юмор. Даже чёрный. Но здесь нет ни капли юмора - есть ущербность автора поста, который в любой клумбе с роскошными розами узрит кучку дерьма, оставленную в ней проходящей собачкой.

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K_II_T 21 минуту назад
понимаю, что это шутки за 300.
Но все равно весело
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Сталкер 52 минуты назад
Никифор, ты таки говно. Хоть и редкое, но – говно.
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Бернгард Кёне
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 701 пост (696 в горячем)

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