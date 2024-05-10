Экс-инспектор по качеству фирмы Boeing заявил, что на него оказывали давление

Представитель Spirit, которая остается крупнейшим поставщиком Boeing, заявил, что компания "энергично защищается от претензий" Паредеса, даже уволила его, чтобы не мешал. В Boeing отказались от комментариев.

Сантьяго Паредес официально стал последним разоблачителем Boeing, выступив всего через несколько дней после того, как другой разоблачитель и сотрудник Spirit неожиданно умер от «быстро распространяющейся инфекции».

Ранее на этой неделе было начато еще одно расследование после того, как Boeing сообщил регулирующим органам, что, возможно, не проводил надлежащую проверку своих самолетов.