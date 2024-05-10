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Экс-инспектор по качеству фирмы Boeing заявил, что на него оказывали давление

Экс-инспектор по качеству фирмы Boeing заявил, что на него оказывали давление

Автор:
10 мая 2024 09:12
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Boeing   Spirit AeroSystems   Видео   Разоблачение   дефекты   самолеты   
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Сантьяго Паредес, работавший в Spirit AeroSystems (основного поставщика Boeing) в Канзасе, рассказал BBC, что часто обнаруживал до 200 дефектов на деталях на фюзеляжах для самолетов 737 Max, готовящихся к отправке в Boeing.

Перед своим уходом из фирмы Паредес возглавлял группу инспекторов, работавшую в конце производственной линии 737 Max.


Сотрудники даже в шутку прозвали его "showstopper", за то, что он регулярно замедлял работу и всячески пытался мешать отправке откровенного брака.


Паредес выдвинул обвинения против Spirit в эксклюзивном интервью BBC и американскому телеканалу CBS, в котором он описал то, что, по его словам, он испытал во время работы в фирме в период с 2010 по 2022 год.


"Я обнаружил множество отсутствующих крепежных элементов, множество погнутых деталей, иногда даже отсутствующие детали" - заявил он в интервью.

Он также утверждал, что на него оказывали давление, требуя быть менее строгим. По его словам, ситуация достигла апогея лично для Паредеса, когда его менеджер приказал ему изменить способ сообщения о дефектах, чтобы сократить их общее количество.


"Они просто хотели, чтобы продукт был отправлен. Они не были сосредоточены на последствиях поставки неисправных фюзеляжей. Они были просто сосредоточены на выполнении квот, соблюдении графика, соблюдении бюджета... Если цифры выглядели хорошо, состояние фюзеляжей на самом деле не имело значения. Я чувствовал, что мне угрожают, и я чувствовал, что мне мстят за то, что я высказывал опасения", - утверждает он.


Представитель Spirit, которая остается крупнейшим поставщиком Boeing, заявил, что компания "энергично защищается от претензий" Паредеса, даже уволила его, чтобы не мешал. В Boeing отказались от комментариев.


Сантьяго Паредес официально стал последним разоблачителем Boeing, выступив всего через несколько дней после того, как другой разоблачитель и сотрудник Spirit неожиданно умер от «быстро распространяющейся инфекции».


Ранее на этой неделе было начато еще одно расследование после того, как Boeing сообщил регулирующим органам, что, возможно, не проводил надлежащую проверку своих самолетов.


А тем временем очередной 737-й, принадлежащий авиакомпании Air Senegal, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Дакара (столица Сенегала), передает местное издание Dakaractu.


На борту самолета находились 78 пассажиров, из них пострадали 11 человек, четверо получили тяжелые травмы. В связи с инцидентом аэропорт Блез-Диань временно приостановил работу.

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Метки: Boeing   Spirit AeroSystems   Видео   Разоблачение   дефекты   самолеты   
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6  комментариев
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7k
livaneth 2 часа назад
Есть такая гoвниcтая работа - инспектор по контролю качества. Сам на такой работаю, сам с этим живу. У меня строительство, но проблемы те же.
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390
Кукер 24 минуты назад
Скоро "покончит с собой" или умрёт от "неизвестной болезни".
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29k
Matrosskin Полчаса назад
Жалко конечно этого добряка. Скоро ведь самоубийство у него случится. Или его грузовик в подъезде дома собьёт.
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25k
Shtoppi 56 минут назад
если принять во внимание, что все кто пытался придать огласке "косяки" которые творятся в компании Boeing умирали не своей смертью, то вполне возможно, что Сантьяго может постигнуть та же участь.
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9k
Alex Час назад
Да не может такого быть. Это ведь самая честная и демократичная страна в Мире
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