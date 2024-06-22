С компании Boeing требуют рекордную компенсацию в размере $25 млрд

Неприятности у компании начались еще давным-давно, просто с каждым годом их число неуклонно растет, а следовательно, увеличивается и недовольство общественности.
В 2018 и 2019 году произошли две авиакатастрофы, в результате которых погибли 346 человек. 737 Max разбился в Индонезии в октябре 2018 года, и та же самая модель самолета рухнула в Эфиопии в марте 2019 года.
Источник:
Тогда компания заключила соглашения 2021 года, которое позволило избежать обвинений в авиакатастрофах. Но с 2021 года количество злоключений, которые происходили с самолетами Boeing, перевалило за рамки разумного, и это позволило семьям погибших вновь обратиться в суд с требованием привлечь к ответственности руководство компании.
В прошлую среду семьи погибших в авиакатастрофах призвали Минюст оштрафовать компанию на максимально возможную сумму в 25 млрд долларов. Они считают, что необходимо провести агрессивное уголовное преследование, включая суд присяжных и уголовное преследование ответственных должностных лиц.
В письме Пол Касселл, адвокат семей погибших, сказал, что сумма “юридически оправдана и явно уместна”, но может быть значительно снижена, если Boeing улучшит стандарты безопасности и согласится на независимого наблюдателя.
Генеральный директор Boeing Дэйв Кэлхун извинился перед семьями 346 жертв двух аварий, заявив, что все в Boeing “"глубоко сожалеют о ваших потерях”, но о компенсации скромно умолчал. Представители министерства юстиции сообщили семьям жертв, что индивидуальное преследование маловероятно, учитывая пятилетний срок давности. Сами же родственники с таким раскладом дел не согласны и готовы идти до конца.
У прокуратуры теперь есть время до 7 июля, чтобы решить, какое наказание должно быть применено к Boeing.
Доверие к авиационной безопасности еще больше подорвано недавними сообщениями о том, что контрафактный титан малоизвестной китайской компании использовался в деталях, закупленных как Boeing, так и европейским конкурентом Airbus.
Источник:
- Разоблачитель Boeing найден мёртвым
- Новые приключения Boeing
- В США найден мертвым второй информатор о проблемах производства Boeing
- Военный Boeing C-17 пролетел рядом с небоскрёбом в Австралии, напугав жителей
- Дырка в корпусе и огненный двигатель: Boeing 747 загорелся после взлёта