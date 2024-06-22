С компании Boeing требуют рекордную компенсацию в размере $25 млрд

Генеральный директор Boeing Дэйв Кэлхун извинился перед семьями 346 жертв двух аварий, заявив, что все в Boeing “"глубоко сожалеют о ваших потерях”, но о компенсации скромно умолчал. Представители министерства юстиции сообщили семьям жертв, что индивидуальное преследование маловероятно, учитывая пятилетний срок давности. Сами же родственники с таким раскладом дел не согласны и готовы идти до конца.

У прокуратуры теперь есть время до 7 июля, чтобы решить, какое наказание должно быть применено к Boeing.

Доверие к авиационной безопасности еще больше подорвано недавними сообщениями о том, что контрафактный титан малоизвестной китайской компании использовался в деталях, закупленных как Boeing, так и европейским конкурентом Airbus.