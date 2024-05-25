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У Boeing новая фишечка - их самолеты могут взрываться в полете

У Boeing новая фишечка - их самолеты могут взрываться в полете

Автор:
25 мая 2024 07:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Boeing   авиастроение   безопасность   неисправности   самолеты   угроза взрыва   
2053
4

Тапками в меня не кидать, новость не рождена в моем больном мозгу, а имеет реальное подтверждение.

Американской авиастроительной компании Boeing в последние годы везет как утопленнику. Обо всех злоключениях с их самолетами смысла нет рассказывать, так как их слишком много. То в процессе полета отвалится что-нибудь, а то и разоблачители сначала выдают на фирму компромат, а потом мрут как мухи. Мы много об этом писали, если кому интересно, то тут занимательная подборка статей на эту тему.


И вот новый репутационный удар. В самолетах обнаружена новая неисправность. В 300 бортах разных моделей есть риск статического электричества возле топливных баков центрального крыла, что может привести к «воспламенению внутри топливного бака» и взрыву.


Около 300 самолетов американской авиастроительной компании Boeing, используемых авиакомпаниями United и American Airlines, имеют потенциально фатальную неисправность, которая может привести к взрыву авиасудна в воздухе.


Федеральное авиационное управление выпустило уведомление о необходимости устранить дефект в том числе у самолетов, используемых United и American Airlines, поскольку "небезопасное состояние, описанное ранее, вероятно, будет существовать или развиваться на других изделиях того же типа конструкции". FAA сообщило о проблеме в марте и потребовало, чтобы Boeing и другие внешние эксперты отреагировали до 9 мая, но остается неясным, сделала ли это компания.


«Несмотря на публичные заявления руководителей Boeing, у авиапроизводителя нет культуры безопасности», — заявил бывший инженер по качеству в этой компании Сэм Салепур в сенате США во время открытых слушаний в прошлом месяце.


По его утверждениям, он видел, как рабочие Boeing использовали неправильные и непроверенные методы для центровки деталей в модели лайнеров 777.

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Метки: Boeing   авиастроение   безопасность   неисправности   самолеты   угроза взрыва   
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10  комментариев
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39k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Давно прошло время романтики авиастроения. Мы живём в век потребителей и эти тоже живут по таким принципам. А в борьбе за рынок они используют все доступные им методы - ложь, шантаж, подкуп и прочие прелести ведения бизнеса. Надо дешевле - сделают. Вот только они не карандаши производят, ну да это уже мелочи. ..
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32k
Григорий Полчаса назад
Сколько раз летал на Боингах и ни разу не взорвался
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4k
VPJ Полчаса назад
Ну Вы скажите..."к взрыву". К хлопку)))))
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18k
a_komolow 51 минуту назад
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96
Миха Час назад
Капитализм ребята, главное прибыль, а цель оправдывает средства.
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