У Boeing новая фишечка - их самолеты могут взрываться в полете

Американской авиастроительной компании Boeing в последние годы везет как утопленнику. Обо всех злоключениях с их самолетами смысла нет рассказывать, так как их слишком много. То в процессе полета отвалится что-нибудь, а то и разоблачители сначала выдают на фирму компромат, а потом мрут как мухи. Мы много об этом писали, если кому интересно, то тут занимательная подборка статей на эту тему.

И вот новый репутационный удар. В самолетах обнаружена новая неисправность. В 300 бортах разных моделей есть риск статического электричества возле топливных баков центрального крыла, что может привести к «воспламенению внутри топливного бака» и взрыву.