У Boeing новая фишечка - их самолеты могут взрываться в полете

Тапками в меня не кидать, новость не рождена в моем больном мозгу, а имеет реальное подтверждение.
Американской авиастроительной компании Boeing в последние годы везет как утопленнику. Обо всех злоключениях с их самолетами смысла нет рассказывать, так как их слишком много. То в процессе полета отвалится что-нибудь, а то и разоблачители сначала выдают на фирму компромат, а потом мрут как мухи. Мы много об этом писали, если кому интересно, то тут занимательная подборка статей на эту тему.
И вот новый репутационный удар. В самолетах обнаружена новая неисправность. В 300 бортах разных моделей есть риск статического электричества возле топливных баков центрального крыла, что может привести к «воспламенению внутри топливного бака» и взрыву.
Около 300 самолетов американской авиастроительной компании Boeing, используемых авиакомпаниями United и American Airlines, имеют потенциально фатальную неисправность, которая может привести к взрыву авиасудна в воздухе.
Федеральное авиационное управление выпустило уведомление о необходимости устранить дефект в том числе у самолетов, используемых United и American Airlines, поскольку "небезопасное состояние, описанное ранее, вероятно, будет существовать или развиваться на других изделиях того же типа конструкции". FAA сообщило о проблеме в марте и потребовало, чтобы Boeing и другие внешние эксперты отреагировали до 9 мая, но остается неясным, сделала ли это компания.
«Несмотря на публичные заявления руководителей Boeing, у авиапроизводителя нет культуры безопасности», — заявил бывший инженер по качеству в этой компании Сэм Салепур в сенате США во время открытых слушаний в прошлом месяце.
По его утверждениям, он видел, как рабочие Boeing использовали неправильные и непроверенные методы для центровки деталей в модели лайнеров 777.
Источник:
- В США найден мертвым второй информатор о проблемах производства Boeing
- Названо самое безопасное место в самолете
- Глава Boeing решил заявил об уходе из компании на фоне скандалов из-за неполадок самолётов
- Разоблачитель Boeing найден мёртвым
- Новые приключения Boeing