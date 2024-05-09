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17 собакенов, у которых отключились базовые настройки

17 собакенов, у которых отключились базовые настройки

Автор:
09 мая 2024 22:08
Сообщество : Животные
Метки: Базовые   Отключились   настройки   повадки   собакены   хозяева   
788
18

Собаки действительно обожают своих хозяев. И когда они преданно смотрят на людей, это можно сравнить с взглядом маленького ребёнка. Может быть, поэтому человек чаще всего прощает им небольшие проказы. В этом посте вы увидите забавных пёселей, которые немного позабыли свои некоторые собачьи повадки.

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Метки: Базовые   Отключились   настройки   повадки   собакены   хозяева   
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RomualdsGrinbergs Полчаса назад
Лично моя лепта, которую вношу... Животные - всегда прекрасно. Это факт. Но это такой же факт как и то, что они должны быть жёстко подконтрольны тем людям, которые их содержат, дабы не доставлять проблем окружающим. Это просто логично.
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1860 постов (1803 в горячем)

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