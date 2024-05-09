17 собакенов, у которых отключились базовые настройки

Собаки действительно обожают своих хозяев. И когда они преданно смотрят на людей, это можно сравнить с взглядом маленького ребёнка. Может быть, поэтому человек чаще всего прощает им небольшие проказы. В этом посте вы увидите забавных пёселей, которые немного позабыли свои некоторые собачьи повадки.