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Сообщество Без кота и жизнь не та 1620 постов • 472 подписчика подписаться
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18 угарных котеек, которые требуют, чтобы их оставили в покое

18 угарных котеек, которые требуют, чтобы их оставили в покое

Автор:
05 июня 2023 22:05
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: В покое   Демонстрируют   котейки   недовольство   оставили   угарные   хозяева   
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Многие пользователи с энтузиазмом размещают фотографии со своими любимыми питомцами в социальных сетях. Хозяева обожают их и хотят показать миру. Однако кошки независимые животные и далеко не всегда согласны с таким публичным проявлением привязанности. Поэтому усатые демонстрируют своё недовольство разными забавными способами. Взгляните!

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Метки: В покое   Демонстрируют   котейки   недовольство   оставили   угарные   хозяева   
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57k
Александр Час назад
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Victor Chromov 8 минут назад
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72
Александр Шевченко Полчаса назад
Мой самый прикольный, 5 дней ждал из больницы, никому не давался, теперь не отходит. Старенький, но самый родной.
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11k
Злобный Полчаса назад
У меня два кота пушистых.
Один полностью белый, дркгой полностью чёрный.
Чёрного зовут Бегемотик

Белого зовут Фагот (когда спрашивают "Почему Фагот", я отвечаю "Потому что Коровьев") дальше так сказать видно людей кто читает класиков, а кто нет....
Так вот..... Белый, который Фагот ГЛУХОЙ от рождения
Фу, брысь, нельзя.... ВООБЩЕ не реагирует... рос диким совсем. Сейчас даже я ФИГ его наруки взять могу, от слова СОВСЕМ!!! Только если он сам подходит и просится на ручки или на коленки... А там уже мурчит в своё удовольствие.... Короче КОТ САМ ПО СЕБЕ 100%... Заставить его что то сделать или наоборот не делать НЕВОЗМОЖНО.... Наверное у всех глухих котов такое
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9k
Павел 47 минут назад
Котик всегда прав!!
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