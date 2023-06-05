18 угарных котеек, которые требуют, чтобы их оставили в покое

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Многие пользователи с энтузиазмом размещают фотографии со своими любимыми питомцами в социальных сетях. Хозяева обожают их и хотят показать миру. Однако кошки независимые животные и далеко не всегда согласны с таким публичным проявлением привязанности. Поэтому усатые демонстрируют своё недовольство разными забавными способами. Взгляните!
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Один полностью белый, дркгой полностью чёрный.
Чёрного зовут Бегемотик
Белого зовут Фагот (когда спрашивают "Почему Фагот", я отвечаю "Потому что Коровьев") дальше так сказать видно людей кто читает класиков, а кто нет....
Так вот..... Белый, который Фагот ГЛУХОЙ от рождения Фу, брысь, нельзя.... ВООБЩЕ не реагирует... рос диким совсем. Сейчас даже я ФИГ его наруки взять могу, от слова СОВСЕМ!!! Только если он сам подходит и просится на ручки или на коленки... А там уже мурчит в своё удовольствие.... Короче КОТ САМ ПО СЕБЕ 100%... Заставить его что то сделать или наоборот не делать НЕВОЗМОЖНО.... Наверное у всех глухих котов такое