Учёные выяснили, что кошки манипулируют со своими хозяевами, заставляя их играть

Как оказалось, кошки всё же правят этим миром.
Учёные выяснили, что кошки сами начинают игру с человеком и сами же её заканчивают. То есть они сами решают, когда и во что играть, используя человека только как развлечение для себя. А может быть они думают, что обязаны играть с нами. Исследование опубликовал журнал Scientific Reports.
В опросе поучаствовало почти тысяча владельцев 1154 кошек. Участники отметили, что кошкам свойственно играть, принося предметы. Большинство кошек (94%) не обучали такой игре, они научились сами. Интересно, что только 24% кошек из всех жили в доме с собакой, у которой научились бы приносить предметы. Остальные научились этому сами. Многие кошки (61%) начали приносить игрушки, будучи ещё маленькими котятами.
Согласно результатам опроса, в большинстве случаев кошки сами начинали игру и сами её заканчивали. Это говорит о том, что кошки контролируют игры, в которые играют с человеком. Наивные хозяева думают, что это они играют с кошкой, а на самом деле это питомец играет со своим хозяином.
Источник:
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)))) манипуляторы))))