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Учёные выяснили, что кошки манипулируют со своими хозяевами, заставляя их играть

Учёные выяснили, что кошки манипулируют со своими хозяевами, заставляя их играть

Автор:
15 декабря 2023 18:39
Сообщество : Животные
Метки: Игрушки   Учёные   животные   кошка   манипуляция   факты   хозяева   
1005
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Как оказалось, кошки всё же правят этим миром.

Учёные выяснили, что кошки сами начинают игру с человеком и сами же её заканчивают. То есть они сами решают, когда и во что играть, используя человека только как развлечение для себя. А может быть они думают, что обязаны играть с нами. Исследование опубликовал журнал Scientific Reports.

В опросе поучаствовало почти тысяча владельцев 1154 кошек. Участники отметили, что кошкам свойственно играть, принося предметы. Большинство кошек (94%) не обучали такой игре, они научились сами. Интересно, что только 24% кошек из всех жили в доме с собакой, у которой научились бы приносить предметы. Остальные научились этому сами. Многие кошки (61%) начали приносить игрушки, будучи ещё маленькими котятами.

Согласно результатам опроса, в большинстве случаев кошки сами начинали игру и сами её заканчивали. Это говорит о том, что кошки контролируют игры, в которые играют с человеком. Наивные хозяева думают, что это они играют с кошкой, а на самом деле это питомец играет со своим хозяином.

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Метки: Игрушки   Учёные   животные   кошка   манипуляция   факты   хозяева   
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8  комментариев
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129k
parallax 58 минут назад
Это наверное были британские учёные. Я как многократный владелец кошек и без них это знал.
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43
Liberman 6 минут назад
у мены поманипулируешь,ога!: пинища под жопу и иди играй с чем хочешь, но нехрен что то царапать!
)))) манипуляторы))))
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11k
Алексей 6 минут назад
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2k
Николай 20 минут назад
Ага, у моего кота спросите как он мной манипулирует... Мы живем во взаимном уважении, но он кот, а я человек)
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8k
Pravednik84 42 минуты назад
Очень смешно было с собакой - когда к нам приходили гости, то через час бегали на корточках с нашим псом за шишкой (он из игрушек признавал только сосновые шишки).
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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