Учёные выяснили, что кошки манипулируют со своими хозяевами, заставляя их играть

Учёные выяснили, что кошки сами начинают игру с человеком и сами же её заканчивают. То есть они сами решают, когда и во что играть, используя человека только как развлечение для себя. А может быть они думают, что обязаны играть с нами. Исследование опубликовал журнал Scientific Reports.