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20 "опасных" животных, которые до ужаса напугали хозяев

20 "опасных" животных, которые до ужаса напугали хозяев

Автор:
14 декабря 2023 23:12
Сообщество : Животные
Метки: Выпрыгнуть   До ужаса   животные   напугали   опасные   сердце   хозяева   
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Учёные обнаружили, что разглядывание милых изображений щенков и котят может оказывать мощное воздействие на внимание и концентрацию человека. Однако очаровательные питомцы могут заставить наши сердца выпрыгнуть из груди, вызвав больший шок, чем любой монстр или инопланетянин из фильма ужасов. Взгляните!

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Метки: Выпрыгнуть   До ужаса   животные   напугали   опасные   сердце   хозяева   
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Владимир 2 часа назад
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Vladimir Полчаса назад
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Алексей Час назад
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