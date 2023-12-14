20 "опасных" животных, которые до ужаса напугали хозяев

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Учёные обнаружили, что разглядывание милых изображений щенков и котят может оказывать мощное воздействие на внимание и концентрацию человека. Однако очаровательные питомцы могут заставить наши сердца выпрыгнуть из груди, вызвав больший шок, чем любой монстр или инопланетянин из фильма ужасов. Взгляните!
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9. Эта собака любит заглядывать в мой офис в подвале и пугать меня, когда я поднимаю глаза
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