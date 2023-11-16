Жестоко, но смешно: чёрные юмористические новинки на Фишках

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Чёрный юмор понимают далеко не все, поэтому неподготовленным личностям лучше держаться от этой подборки подальше. Тех, кто посмелее, сегодня ждут шутки про смерть, болезни и прочие чёрные темы.
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Понятно, что появляются новые слова, и иностранного происхождения, и поэтому иногда с словари вносят изменения... Но это то тут не слово... это паразит.