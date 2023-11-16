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Жестоко, но смешно: чёрные юмористические новинки на Фишках

Жестоко, но смешно: чёрные юмористические новинки на Фишках

Автор:
16 ноября 2023 20:20
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Чёрный юмор   Юмор   болезнь   смерть   смех   
4513
16

Чёрный юмор понимают далеко не все, поэтому неподготовленным личностям лучше держаться от этой подборки подальше. Тех, кто посмелее, сегодня ждут шутки про смерть, болезни и прочие чёрные темы.

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Метки: Прикол   Чёрный юмор   Юмор   болезнь   смерть   смех   
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15  комментариев
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16k
Majul 2 часа назад
выЙграл, пилять! От слова Йгра, видимо.
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32k
Kladbische 8 минут назад
ЭТО ПЯТЬ!
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862
Странник Полчаса назад
не понял про Пугачеву и нейтральный флаг.
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Женя Полчаса назад
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Егор Полчаса назад
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2k
Александр Полчаса назад
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2k
Rom 48 минут назад
Там под одной картинкой насрано какое то слово "кекнул". Так вот.... МЕНЯ ТОШНИТ ОТ ВАС, от тех, кто использует такие слова! Даже не поймешь, что это значит. Пёрнул, сдох, обосрался, или еще что. Нет, НЕТ такого слова в русском языке! ПОШЛИ В ЖОПУ ВСЕ, кто пишет так. Много еще слов разных есть, но писать не буду.
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5k
Kozlodoev Час назад
Я догадываюсь, кто этот парень без ступней, но с чувством чёрного юмора. Один бывший спортсмен.
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Richard

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