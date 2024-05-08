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Мужчина терял способность двигаться, а врачи говорили о дефиците витамина

Мужчина терял способность двигаться, а врачи говорили о дефиците витамина

Автор:
08 мая 2024 10:49
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: POEMS-синдром   болезнь   заболевание   история   лечение   медицина   
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52-летний Мартин Уильямс внезапно начал терять способность двигать руками и ногами. Врачи сначала думали, что у Мартина дефицит витамина B или синдром Гийена-Барре, поражающий нервы. Но после двух МРТ и множества анализов британцу был поставлен редкий диагноз.

Мужчине поставили POEMS-синдром - редкий тип плазмоклеточного заболевания, которое может поражать множество систем организма. Мартин был вынужден пользоваться инвалидным креслом и нуждался в круглосуточном уходе. Из-за недуга он похудел на 40 кг.

Работник супермаркета из Саффолка впервые заметил неладное в феврале 2017 года. Он рассказал: "Я начал чувствовать, что моё тело проваливается под меня. Появились проблемы с ходьбой, онемели пальцы ног. Я постепенно терял работоспособность".

Мартин обратился к врачам, которые предположили, что у него может быть дефицит витамина B. Но к марту 2017 года его состояние ухудшилось и только в октябре ему поставили диагноз.

"Я потерял способность управлять своими руками и кистями. Я не мог ни поесть, ни в туалет сходить. Мне требовался круглосуточный уход. Каждый день я чувствовал, как силы покидают моё тело до такой степени, что я не мог вытащить салфетку из коробки".

Всё это время ему помогала 44-летняя жена Елена.

"Врачи обнаружили две опухоли, активно вырабатывающие вредный белок, который атаковал мою периферическую нервную систему. Опухоли находились в двух рёбрах, их пришлось удалить. Мне сказали, что лечение будет состоять из пяти месяцев химиотерапии и трансплантации.

Уильямс прошёл химиотерапию, в апреле 2018 года ему провели трансплантацию стволовых клеток. Уже через несколько недель пациент вновь обрёл контроль над своим телом.

"Перед трансплантацией я поговорил с другом и попросил позаботиться о моей жене и детях, если я не выживу. Больше всего я беспокоился о дочках. Моей младшей на тот момент было два года".

"То, что сделали врачи, - просто чудо. Они взяли мои здоровые клетки и заменили повреждённые. Это невероятно. Впервые за много лет я смог стоять и ходить. Я снова сел за руль".

Отец двоих детей вернулся к прежней жизни и в январе 2019 года вышел на работу.

"Моё заболевание никогда не исчезнет, но его можно контролировать. Я ежегодно сдаю анализы крови. Я не могу бегать или заниматься спортом. Мне трудно поднимать тяжести, и я не могу приседать. В моих ногах всего 20% от прежней силы. Но если я могу что-то сделать, я это сделаю, а если не могу, то попрошу о помощи", - признался Уильямс.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: POEMS-синдром   болезнь   заболевание   история   лечение   медицина   
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Fuchsia
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