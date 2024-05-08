Мужчина терял способность двигаться, а врачи говорили о дефиците витамина

Работник супермаркета из Саффолка впервые заметил неладное в феврале 2017 года. Он рассказал: "Я начал чувствовать, что моё тело проваливается под меня. Появились проблемы с ходьбой, онемели пальцы ног. Я постепенно терял работоспособность".

Мартин обратился к врачам, которые предположили, что у него может быть дефицит витамина B. Но к марту 2017 года его состояние ухудшилось и только в октябре ему поставили диагноз.

"Я потерял способность управлять своими руками и кистями. Я не мог ни поесть, ни в туалет сходить. Мне требовался круглосуточный уход. Каждый день я чувствовал, как силы покидают моё тело до такой степени, что я не мог вытащить салфетку из коробки".

Всё это время ему помогала 44-летняя жена Елена.