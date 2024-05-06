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Граф Орлофф – стеклянный человек

Граф Орлофф – стеклянный человек

Автор:
06 мая 2024 16:09
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: artist   Иван Владислав фон Дзиарски-Орлофф   болезнь   деформация   кость   медицина   особенность   прозрачность   стеклянный человек   физиология   
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Этого человека называли окостеневшим. Хотя более правильная характеристика, которой он идеально соответствовал – прозрачный.

Иван Владислав фон Дзиарски-Орлофф родился в Венгрии в 1864 году. Хотя в детстве он был абсолютно нормальным, в 14 лет парнишку одолел странный недуг. Диагноз поставить так и не смогли, но к началу взрослой жизни Орлофф практически стал живым скелетом. Он не мог ходить, стоять и постоянно испытывал мучительную боль во всём теле. Чтобы справиться с ней, Орлофф пристрастился к опиумной трубке. Примечательно, что трубка стала его визитной карточкой. На большинстве рекламных фото и на афишах артист изображался пыхтящим и «гоняющимся за драконом».

Хотя во время своей карьеры Орлофф был известен как окостеневший человек, на самом деле его состояние было прямо противоположным. У Орлоффа была недостаточная плотность костей, что позволяло им гнуться и искривляться. Кожа была очень тонкой, а мускулатура настолько атрофированной, что при ярком свете прожектора зрители могли видеть кровь, текущую по его венам. Мало того, когда яркий свет оказывался позади, его теплое сияние можно было увидеть и с другой стороны.

Каким бы странным ни был Орлофф, многие агенты считали необходимым ещё больше приукрасить его особенности. В результате и по сей день некоторые утверждают, что человек мог читать газету через тело Орлоффа. Это утверждение было сделано в одном из ранних рекламных проспектов.

Уникальная физиология, обусловленная болезнью, сделала Ивана Владислава востребованным артистом и позволила путешествовать по всему миру. В конце концов, он занялся бизнесом и организовал собственное успешное шоу. Орлофф ушёл из жизни в 1904 году.

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Метки: artist   Иван Владислав фон Дзиарски-Орлофф   болезнь   деформация   кость   медицина   особенность   прозрачность   стеклянный человек   физиология   
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1  комментарий
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Алексей Полчаса назад
А выжигать на доске через него можно было?
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Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
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