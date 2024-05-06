Граф Орлофф – стеклянный человек

Хотя во время своей карьеры Орлофф был известен как окостеневший человек, на самом деле его состояние было прямо противоположным. У Орлоффа была недостаточная плотность костей, что позволяло им гнуться и искривляться. Кожа была очень тонкой, а мускулатура настолько атрофированной, что при ярком свете прожектора зрители могли видеть кровь, текущую по его венам. Мало того, когда яркий свет оказывался позади, его теплое сияние можно было увидеть и с другой стороны.