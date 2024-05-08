Ральф Крунер – человек со слоновьей кожей

Совсем недавно внимание общественности привлёк индонезийский рыбак по имени Деде Косвара. У него, судя по всему, была более серьезная версия болезни Ральфа, вероятно, усугублённая десятилетиями отсутствия медицинской помощи.

Причину древовидной внешности Деде обнаружил доктор Гаспари из Университета Мэриленда. С медицинской точки зрения у него был не более чем вирус папилломы человека (ВПЧ) – довольно распространённая инфекция, которая обычно вызывает появление небольших бородавок на теле. Однако у Деде имелся редкий генетический дефект, который мешал его иммунной системе, а значит, его организм оказался не в состоянии сдерживать бородавки.