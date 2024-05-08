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Ральф Крунер – человек со слоновьей кожей

Ральф Крунер – человек со слоновьей кожей

Автор:
08 мая 2024 13:36
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: ВПЧ   Деде Косвара   Ральф Крунер   болезнь   бородавка   вирус папилломы человека   кожа   медицина   недуг   слон   
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Когда природа одарила тебя слоновьей силой, мудростью или памятью – это отлично. Но некоторым повезло меньше. И от мудрых исполинов им досталась… кожа.

Ральф Альберт Крунер родился в Монпелье в Вермонте в 1888 году. И своей показательной историей он был во многом обязан давно дискредитированной медицинской теории материнского впечатления.

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Теория материнского впечатления когда-то была популярным явлением, пытавшимся объяснить существование врождённых дефектов и заболеваний. Теория гласила, что эмоциональный стимул, пережитый беременной женщиной, может повлиять на развитие плода. По словам Ральфа, его беременная мать была травмирована несущейся группой слонов. Буйные цирковые слоны якобы убили пять человек и ранили ещё два десятка. Мать Ральфа якобы стала свидетельницей кровавой бойни и так сильно переживала этот эпизод, что через четыре месяца её сын появился на свет не с эластичной кожей, а со слоновьей шкурой.

Вся эта история, разумеется, является полной выдумкой и почти дословно взята из рекламы, связанной с Джозефом Мерриком. Когда родился Ральф, Меррик уже жил в лондонской больнице и оставил свою карьеру артиста далеко позади. Сэр Фредерик Тревес, врач и друг Меррика, опубликовал свою книгу «Человек-слон и другие воспоминания» в 1923 году, то есть примерно в то время, когда Ральф начал свою 30-летнюю карьеру в шоу.

Состояние Ральфа было уникальным для своего времени и уж точно не было похоже на ихтиоз (крокодиловую кожу), которым страдали многие другие подобные артисты. До недавнего времени его состояние оставалось загадкой, но современные исследования пролили свет на его недуг.

Совсем недавно внимание общественности привлёк индонезийский рыбак по имени Деде Косвара. У него, судя по всему, была более серьезная версия болезни Ральфа, вероятно, усугублённая десятилетиями отсутствия медицинской помощи.

Причину древовидной внешности Деде обнаружил доктор Гаспари из Университета Мэриленда. С медицинской точки зрения у него был не более чем вирус папилломы человека (ВПЧ) – довольно распространённая инфекция, которая обычно вызывает появление небольших бородавок на теле. Однако у Деде имелся редкий генетический дефект, который мешал его иммунной системе, а значит, его организм оказался не в состоянии сдерживать бородавки.

Вполне возможно, что у Ральфа было похожее генетическое отклонение, но ему удалось держать своё состояние под контролем с помощью регулярного отмокания в специальных растворах, обработки кожи и лечения.

Судьба Ральфа после завершения карьеры осталась неизвестной.  Крунер скончался в 1952 году в Тампе, штат Флорида.

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Метки: ВПЧ   Деде Косвара   Ральф Крунер   болезнь   бородавка   вирус папилломы человека   кожа   медицина   недуг   слон   
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