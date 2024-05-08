18 доказательств, что природа всегда полна сюрпризов

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Даже если вы думаете, что видели все на свете, у природы всегда найдётся что-нибудь этакое. Она удивляет нас снова и снова. В этом посте вы увидите занимательные и интересные кадры.
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10. Ястреб - летучая мышь (Macheiramphus alcinus) — хищник, обитающий в Африке, весит меньше плитки шоколада
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