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15 запутанных кадров, которые обязательно вызовут массу вопросов

15 запутанных кадров, которые обязательно вызовут массу вопросов (16 фото)

Автор:
19 октября 2021 23:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Заинтересуют   Запутанные   Странные   вопросы   кадры   ситуации   сюрпризы   
1249
16
Жизнь нам часто преподносит сюрпризы, и подкидывает странные ситуации. Снимки в этом посте обязательно заинтересуют вашего внутреннего детектива, и вызовут желание выяснить, что же здесь происходит...
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Метки: Заинтересуют   Запутанные   Странные   вопросы   кадры   ситуации   сюрпризы   
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9k
Vacony 2 часа назад
ну все можно понять, но вот пиццу ...
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Vital Idol 8 минут назад
ну, как бы, ночью можно обосраца, оказавшись рядом с местом на последней фото...
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21k
Russo Turisto 2 часа назад
И этим всё сказано

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