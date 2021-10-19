15 запутанных кадров, которые обязательно вызовут массу вопросов

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Жизнь нам часто преподносит сюрпризы, и подкидывает странные ситуации. Снимки в этом посте обязательно заинтересуют вашего внутреннего детектива, и вызовут желание выяснить, что же здесь происходит...
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Котозавр
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