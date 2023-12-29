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17 доказательств того, что природа круче любого фотошопа

17 доказательств того, что природа круче любого фотошопа

Автор:
29 декабря 2023 23:12
Сообщество : ФотоМир
Метки: Удивительные   доказательства   круче   природа   фотошоп   художник   
5558
18

Как известно, природа - величайший художник на свете, случается так, что в повседневной суете мы не всегда замечаем ее удивительные работы. В этом посте вы увидите потрясающие фотографии, которые напомнят вам о том, насколько прекрасен и удивителен мир вокруг нас. Взгляните!

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Метки: Удивительные   доказательства   круче   природа   фотошоп   художник   
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10  комментариев
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3k
grigorenko vladislav 7 часов назад
Вы хотите сказать, что это тоже чисто природное явление?
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4k
Харон 8 минут назад
Комментарий к фото
Точно-точно.
Человек даже не вмешивался.
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131k
parallax 4 часа назад
12. Дождевое облако, отбрасывающее тень во время захода солнца.

Это тень на облаках от верхушки горы..
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6k
S__D 6 часов назад
Комментарий к фото
Ровно наоборот - это они наружу лезут.
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10k
JeanLuk 7 часов назад
Комментарий к фото
Такое осенью часто бывает. Но стоит подойти и потрясти её
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68k
doker 7 часов назад
Последнее фото неправильно озвучено. Там некоторых людей затягивает в ад, а похоже на лаву.
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5k
Fishki_surfer 8 часов назад
>> 6. Закат и радуга

Это восход Луны и радуга.
Закат Солнца остался за спиной фотографа.

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