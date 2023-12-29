17 доказательств того, что природа круче любого фотошопа

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Как известно, природа - величайший художник на свете, случается так, что в повседневной суете мы не всегда замечаем ее удивительные работы. В этом посте вы увидите потрясающие фотографии, которые напомнят вам о том, насколько прекрасен и удивителен мир вокруг нас. Взгляните!
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Человек даже не вмешивался.
Это тень на облаках от верхушки горы..
Это восход Луны и радуга.
Закат Солнца остался за спиной фотографа.