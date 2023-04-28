14 изображений, которые доказывают, что у природы всегда есть туз в рукаве

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Мир вокруг нас непредсказуем и удивителен, и мы так мало о нём знаем! А природа постоянно подкидывает нам любопытные сюрпризы. Чего только стоят грибы, растущие на полу конференц-зала. В этом посте вы и не такое увидите!
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9. Самая высокая пальма в мире находится в Колумбии. Ее высота составляет 60 м, и она достаточно крепкая, чтобы выдерживать сильный ветер
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