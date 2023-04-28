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14 изображений, которые доказывают, что у природы всегда есть туз в рукаве

14 изображений, которые доказывают, что у природы всегда есть туз в рукаве

Автор:
28 апреля 2023 23:14
Сообщество : ФотоМир
Метки: Изображения   Любопытные   Непредсказуем   всегда   природа   сюрпризы   
1733
15

Мир вокруг нас непредсказуем и удивителен, и мы так мало о нём знаем! А природа постоянно подкидывает нам любопытные сюрпризы. Чего только стоят грибы, растущие на полу конференц-зала. В этом посте вы и не такое увидите!

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Метки: Изображения   Любопытные   Непредсказуем   всегда   природа   сюрпризы   
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2  комментария
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9k
Павел Час назад
Чудна природа.
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11k
поручик Ржевский 50 минут назад
Ветер вдоль берега...
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