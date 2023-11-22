Учёные предположили, что лень может быть признаком высокого интеллекта. Исследование показало, что люди с высоким IQ менее физически активны. То есть, они чаще занимаются мыслительной деятельностью — и поэтому физическим упражнениям уделяют меньше внимания.
Исследование, проведённое Университетом Флориды (Florida Gulf Coast University), показало, что люди с высоким IQ менее физически активны. За счёт того, что они больше занимаются мыслительной деятельностью, их телу чаще требуется отдых. В ходе исследования испытуемых разделили на две группы — "мыслителей" и нет, в зависимости от уровня IQ. За активностью каждого участника следили с помощью фитнес-трекеров. В итоге трекеры показывали, что "мыслители" были менее активны в будние дни. В выходные они активничали чуть больше, но разница была незначительной.
Считается, что это связано с тем, что "думающие" уделяют больше времени интеллектуальной деятельности — на внешнюю активность у них не остаётся энергии. По мнению учёных, думающие люди могут балансировать и умственную деятельность, и активность, если подключат большую осознанность. Осознавая свои склонности, они могут сознательно выделять время в течение для на активности. Активным людям, которые склонны жить "в теле", а не в голове, напротив, необходимо постоянно стимулировать себя внешней деятельностью.
В исследовании приняли участие всего 60 человек, поэтому учёные предостерегают от обобщений на основе полученных результатов. Помимо этого теста, есть ещё множество факторов и отдельных случаев, которые характеризуют человека. Вот что написали на просторах сети о результатах исследования:
"Я, наверное, Альберт, мать его, Эйнштейн," - написал один юзер.
"Ленивые люди умны, потому что заставляют других делать за них работу".
"Можно быть ленивым и умным, но по-настоящему умные люди - те, кто борется с ленью и придерживается дисциплины".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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