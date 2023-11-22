Лень может быть признаком высокого интеллекта

В исследовании приняли участие всего 60 человек, поэтому учёные предостерегают от обобщений на основе полученных результатов. Помимо этого теста, есть ещё множество факторов и отдельных случаев, которые характеризуют человека. Вот что написали на просторах сети о результатах исследования:

"Я, наверное, Альберт, мать его, Эйнштейн," - написал один юзер.

"Ленивые люди умны, потому что заставляют других делать за них работу".

"Можно быть ленивым и умным, но по-настоящему умные люди - те, кто борется с ленью и придерживается дисциплины".