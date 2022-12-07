Токсоплазма: как кошачий паразит меняет поведение человека

Обитает он и в мышах. У них он вызывает взрывную выработку дофамина при вдыхании запаха кошачьей мочи. Из-за этого мыши перестают бояться и выходят прямо навстречу хищнику.

Токсоплазма действует и на волков, но лишь на некоторых особей в стае. Когда паразит начинает размножаться у них в организме, они становятся агрессивней и активнее. После этого часто становятся одиночками.

Люди же чаще подхватывают токсоплазмоз от домашних кошек или птиц. Хотя были случаи заражения от немытых овощей и фруктов, а также от плохо прожаренного мяса.