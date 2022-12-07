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Токсоплазма: как кошачий паразит меняет поведение человека

Токсоплазма: как кошачий паразит меняет поведение человека

Автор:
07 декабря 2022 01:01
Сообщество : RealFishki
Метки: заражение   иммунитет   кошки   мозг   паразит   паранойя   поведение   сердце   токсоплазмоз   шизофрения   
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Этот организм может проникать в нервную систему и влиять не только на привычки, а и на характер. Но порой доводит до шизофрении.

Основные носители токсоплазмы - кошачьи. Ну а другие, в том числе и люди, являются промежуточными “хозяевами” этого паразита.

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Обитает он и в мышах. У них он вызывает взрывную выработку дофамина при вдыхании запаха кошачьей мочи. Из-за этого мыши перестают бояться и выходят прямо навстречу хищнику.

Токсоплазма действует и на волков, но лишь на некоторых особей в стае. Когда паразит начинает размножаться у них в организме, они становятся агрессивней и активнее. После этого часто становятся одиночками.

Люди же чаще подхватывают токсоплазмоз от домашних кошек или птиц. Хотя были случаи заражения от немытых овощей и фруктов, а также от плохо прожаренного мяса.

В желудке паразиты обходят макрофаги - они отвечают за захват и переваривание бактерий. Делают это довольно оригинально: вводят в макрофаг белок GRA28, из-за него слегка меняется ДНК носителя и он перестаёт “ловить” опасные бактерии.

Затем токсоплазма через кишечный тракт попадает в кровь и разлетается по внутренним органом. В основном, оседает в нервных и мышечных тканях - мозге и сердце.

После этого начинает активно делиться, пока пораженная клетка не лопнет. Тогда токсоплазмоз перекидывается на соседние - тут он на некоторое время становится уязвимым для иммунитета, но полностью избавиться от него нельзя.

Опасней всего токсоплазмоз для людей с пониженным иммунитетом и для беременных женщин.

Но токсоплазмоз опасен и для людей с крепким иммунитетом. Например, исследования национального американского медицинского института показывают, что паразит повышает чувство тревоги. А при острой фазе заболевания вызывает паранойю и шизофрению.

Также они утверждают, что когда токсоплазмоз становится хроническим, у людей появляется тяга окружать себя кошками. И случаи, когда они заводят по пять штук - как раз из этой серии.

Самый высокий показатель заражения токсоплазмозом во Франции - около 80% населения. В России - 30%. Ну а меньше всего зафиксированных случаев в странах Юго-Восточной Азии. Может из-за климата или других причин, но там паразит практически не приживается.

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Метки: заражение   иммунитет   кошки   мозг   паразит   паранойя   поведение   сердце   токсоплазмоз   шизофрения   
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3  комментария
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62k
doker 58 минут назад
Прочитал, подумал, что заразился... так как возникла необъяснимая тревога за судьбу человечества в целом, в свете сегодняшних событий. Потом возникло чувство, что все люди сволочи и достойны уничтожения.

Потом возникло желание наплевать на проблемы человечества - не я их создавал, не мне их и решать...

Ну, а когда начало возникать желание побольше поспать, то понял - нормальный такой кошачий паразит... во мне.
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17k
Алексей 2 часа назад
Смех смехом, а [мат] кверху мехом.....Оцарапала кошка в сентябре за живот, через месяц начались дикие боли в коленях и мышцах ног...маюсь что писец...
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