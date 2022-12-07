Токсоплазма: как кошачий паразит меняет поведение человека

Этот организм может проникать в нервную систему и влиять не только на привычки, а и на характер. Но порой доводит до шизофрении.
Основные носители токсоплазмы - кошачьи. Ну а другие, в том числе и люди, являются промежуточными “хозяевами” этого паразита.
Обитает он и в мышах. У них он вызывает взрывную выработку дофамина при вдыхании запаха кошачьей мочи. Из-за этого мыши перестают бояться и выходят прямо навстречу хищнику.
Токсоплазма действует и на волков, но лишь на некоторых особей в стае. Когда паразит начинает размножаться у них в организме, они становятся агрессивней и активнее. После этого часто становятся одиночками.
Люди же чаще подхватывают токсоплазмоз от домашних кошек или птиц. Хотя были случаи заражения от немытых овощей и фруктов, а также от плохо прожаренного мяса.
В желудке паразиты обходят макрофаги - они отвечают за захват и переваривание бактерий. Делают это довольно оригинально: вводят в макрофаг белок GRA28, из-за него слегка меняется ДНК носителя и он перестаёт “ловить” опасные бактерии.
Затем токсоплазма через кишечный тракт попадает в кровь и разлетается по внутренним органом. В основном, оседает в нервных и мышечных тканях - мозге и сердце.
После этого начинает активно делиться, пока пораженная клетка не лопнет. Тогда токсоплазмоз перекидывается на соседние - тут он на некоторое время становится уязвимым для иммунитета, но полностью избавиться от него нельзя.
Опасней всего токсоплазмоз для людей с пониженным иммунитетом и для беременных женщин.
Но токсоплазмоз опасен и для людей с крепким иммунитетом. Например, исследования национального американского медицинского института показывают, что паразит повышает чувство тревоги. А при острой фазе заболевания вызывает паранойю и шизофрению.
Также они утверждают, что когда токсоплазмоз становится хроническим, у людей появляется тяга окружать себя кошками. И случаи, когда они заводят по пять штук - как раз из этой серии.
Самый высокий показатель заражения токсоплазмозом во Франции - около 80% населения. В России - 30%. Ну а меньше всего зафиксированных случаев в странах Юго-Восточной Азии. Может из-за климата или других причин, но там паразит практически не приживается.
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Потом возникло желание наплевать на проблемы человечества - не я их создавал, не мне их и решать...
Ну, а когда начало возникать желание побольше поспать, то понял - нормальный такой кошачий паразит... во мне.