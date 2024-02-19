Старички-разбойники: в Италии полиция задержала группу пенсионеров-грабителей

В Италии на тропу войны вышли пенсионеры. По информации газеты La Repubblica, в мае 2023 года преступная группа ограбила почтовое отделение в Риме, забрав оттуда €195 тыс.

По данным издания, в группировке состояли шесть человек. Они грабили почтовые отделения.