Старички-разбойники: в Италии полиция задержала группу пенсионеров-грабителей

Полиция Италии задержала преступную группу, возраст участников которой варьировался от 51 до 76 лет. Об этом сообщила газета La Repubblica.
В Италии на тропу войны вышли пенсионеры. По информации газеты La Repubblica, в мае 2023 года преступная группа ограбила почтовое отделение в Риме, забрав оттуда €195 тыс.
По данным издания, в группировке состояли шесть человек. Они грабили почтовые отделения.
Лидером пожилых грабителей был 70-летний Итало Де Витт, который стал известным в 1990-х годах после ограбления банка в центре Рима. В мае 2023 года преступная группа совершила налет на одно из почтовых отделений в Риме, забрав оттуда €195 тыс. Участники бандформирования были задержаны в ноябре 2023 года после попытки вынести из еще одного почтового отделения €150 тыс.
В результате расследования Де Витт и двое его сообщников получили четыре года тюремного заключения. Различные меры пресечения были применены к еще трем участникам группировки, которые были обвинены в содействии совершению преступлений.
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