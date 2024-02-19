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Старички-разбойники: в Италии полиция задержала группу пенсионеров-грабителей

Старички-разбойники: в Италии полиция задержала группу пенсионеров-грабителей

Автор:
19 февраля 2024 20:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Италия   грабители   пенсионеры   пожилые   полиция   полиция дубая   разбойники   старики   
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Полиция Италии задержала преступную группу, возраст участников которой варьировался от 51 до 76 лет. Об этом сообщила газета La Repubblica.

В Италии на тропу войны вышли пенсионеры. По информации газеты La Repubblica, в мае 2023 года преступная группа ограбила почтовое отделение в Риме, забрав оттуда €195 тыс.

По данным издания, в группировке состояли шесть человек. Они грабили почтовые отделения.

Лидером пожилых грабителей был 70-летний Итало Де Витт, который стал известным в 1990-х годах после ограбления банка в центре Рима. В мае 2023 года преступная группа совершила налет на одно из почтовых отделений в Риме, забрав оттуда €195 тыс. Участники бандформирования были задержаны в ноябре 2023 года после попытки вынести из еще одного почтового отделения €150 тыс.

В результате расследования Де Витт и двое его сообщников получили четыре года тюремного заключения. Различные меры пресечения были применены к еще трем участникам группировки, которые были обвинены в содействии совершению преступлений.

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Метки: Италия   грабители   пенсионеры   пожилые   полиция   полиция дубая   разбойники   старики   
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KlyaksaZ
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