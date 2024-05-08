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Тест на эрудицию повышенной сложности

Тест на эрудицию повышенной сложности

Автор:
08 мая 2024 13:49
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   интересное   тест   тесты на эрудицию   тренировка мозгов   эрудиция   
1880
1
Только полная концентрация и хорошая память (а также поисковые системы) помогут вам пройти тест без единой ошибки. Ответите на все десять вопросов из десяти?

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Метки: Тесты   интересное   тест   тесты на эрудицию   тренировка мозгов   эрудиция   
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17  комментариев
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13k
Б.Касторский 58 минут назад
Ну и ладно. Откуда мне знать, что герань бывает не только красной или розовой! Фиалка же
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12k
Дмитрий Минуту назад
Интернет говорит, что это не герань, а журавельник луговой! Внимательнее надо быть составителю теста!
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12k
Дмитрий 3 минуты назад
Это герань?
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20k
Голос Вселенной 12 минут назад
Я думал, что и правда будет повышенная сложность.
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7k
Slowly 13 минут назад
Из 10 вопросов ответили верно на 0. Вы тупая скотина, ленивая тварь и бесполезное говно.
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153
Leo 17 минут назад
Люблю я все эти тестики ... давай ещё
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35k
Korolev Полчаса назад
Тупая герань!
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18k
Majul 37 минут назад
Из 10 вопросов ответили верно на 8. Вы ответили очень хорошо, видимо, часто тренируете мозги?! Показался ли данный тест для вас слишком лёгким?

Цветок не знаю и почему-то тыкнул в 6 ног у паука )))
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3k
Yus 38 минут назад
Тест повышенной сложности? В школу.
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8k
Харон ( Χάρων) 48 минут назад
B в чём повышенная сложность?
Или это тест для начальной школы?
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27k
Анатолий Соколов 53 минуты назад
провалил амёб ... обозвал их многоклеточными ...
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96k
Херанука Паибалу 55 минут назад
Ну нормально, чё.....
цветочки подвели разок....
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Бернгард Кёне
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 707 постов (702 в горячем)

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