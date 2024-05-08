Тест на эрудицию повышенной сложности

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Только полная концентрация и хорошая память (
а также поисковые системы) помогут вам пройти тест без единой ошибки. Ответите на все десять вопросов из десяти?
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Цветок не знаю и почему-то тыкнул в 6 ног у паука )))
Или это тест для начальной школы?
цветочки подвели разок....